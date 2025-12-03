رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتوگو با ایلنا:
«پوشش بیمههای اجتماعی» حق مسلم رانندگان زحمتکش است
رحمت الله نوروزی اظهار کرد: با توجه به عدم رغبت رانندگان تاکسیهای اینترنتی به استفاده از بیمه خویش فرما و اختیاری، باید شرایط پوشش بیمه فراگیر و اجتماعی برای آنها آماده شود.
رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا بر لزوم تأمین پوشش بیمهای برای رانندگان بهعنوان قشری پرتلاش و اثرگذار در توسعه کشور تأکید کرد.
نوروزی با تأکید بر لزوم نگاه عادلانه به رانندگان بهعنوان قشری زحمتکش و پرتلاش، خواستار اجرای پوشش بیمهای اجباری برای تمامی رانندگان شد تا دغدغههای آینده، بازنشستگی و درمان آنان برطرف شود.
نماینده مردم علی آباد استان گلستان با اشاره به تأکید قانون اساسی بر نگاه عادلانه به آحاد جامعه، اظهار کرد: رانندگان از جمله اقشاری هستند که شبانهروز و در سختترین شرایط، چه در دوران دفاع مقدس و چه در مسیر توسعه امروز، با خدمات خود در جادههای بینالمللی و درونشهری، قدمهای بلندی برای تعالی کشور برداشتهاند. بنابراین باید از پوشش بیمهای مناسبی برخوردار باشند تا دغدغهای نسبت به آینده، دوران بازنشستگی و هزینههای درمانی نداشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای ذیربط برای تحقق این هدف، تصریح کرد: مجلس، دولت و بهویژه سازمان تأمین اجتماعی باید با همکاری یکدیگر، مسائل این قشر را حل کنند. با توجه به اینکه تأمین اجتماعی سازمانی بین نسلی است، تأمین آرامش نسلهای آینده در دوران بازنشستگی یکی از اولویتهای مأموریتی آن به شمار میآید.
رئیس فراکسیون کارگری با تأکید بر شمول گسترده و اجرای این پوشش بیمهای، گفت: با توجه به عدم رغبت رانندگان تاکسیهای اینترنتی به استفاده از بیمه خویش فرما و اختیاری، باید شرایطی فراهم شود که پوشش بیمهای به صورت فراگیر و اجتماعی برای تمامی رانندگان اجرایی شود. این یک گام ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و ادای دین به زحمات این قشر است.