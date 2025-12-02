کارگران پیمانکاری نفت در تماس با ایلنا، از بی‌صدایی خود و نداشتن نماینده در گفتگوهای اجتماعی سطح بالا انتقاد کردند

آن‌ها افزودند: کارگران ارکان ثالث نفت بیش از صد هزار نفر هستند اما این صد هزار نفر، هیچ زمان نماینده‌ای از میان خودشان برای حضور در مذاکرات مزدی و شورایعالی کار نداشته‌اند؛ نماینده‌ای که به مجوز رسمی داشته باشد و بتواند به طور رسمی بر سر مطالبات مزدی و حقوقی کارگران و شرایط کار آن‌ها با نمایندگان دولت چانه‌زنی کند.

به گفته کارگران ارکان ثالث نفت، با تغییر ساختار روابط کار و گسترش قراردادهای پیمانکاری، نیاز به حضور نماینده‌ای از بطن این کارگران برای شرکت در چانه‌زنی‌ها بیشتر از همیشه احساس می‌شود. نماینده‌ای که منتخب واقعی کارگران باشد و از میان آن‌ها برگزیده شود.

