در تماس با ایلنا مطرح شد؛

چرا کارگران پیمانکاری نفت نماینده‌ای در شورایعالی کار ندارند؟

چرا کارگران پیمانکاری نفت نماینده‌ای در شورایعالی کار ندارند؟
کارگران پیمانکاری نفت خواستار داشتن نماینده از میان خود برای حضور در گفتگوهای اجتماعی سطح بالا شدند.

کارگران پیمانکاری نفت در تماس با ایلنا، از بی‌صدایی خود و نداشتن نماینده در گفتگوهای اجتماعی سطح بالا انتقاد کردند

آن‌ها افزودند: کارگران ارکان ثالث نفت بیش از صد هزار نفر هستند اما این صد هزار نفر، هیچ زمان نماینده‌ای از میان خودشان برای حضور در مذاکرات مزدی و شورایعالی کار نداشته‌اند؛ نماینده‌ای که به مجوز رسمی داشته باشد و بتواند به طور رسمی بر سر مطالبات مزدی و حقوقی کارگران و شرایط کار آن‌ها با نمایندگان دولت چانه‌زنی کند.

به گفته کارگران ارکان ثالث نفت، با تغییر ساختار روابط کار و گسترش قراردادهای پیمانکاری، نیاز به حضور نماینده‌ای از بطن این کارگران برای شرکت در چانه‌زنی‌ها بیشتر از همیشه احساس می‌شود. نماینده‌ای که منتخب واقعی کارگران باشد و از میان آن‌ها برگزیده شود. 

