یک منبع کارگری در کیش چوب در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: هر ماه پیمانکار حقوق‌مان را در چند قسط و با تاخیر واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما که حداقل‌بگیر هستیم، به وجود آورده است.

آن‌ها با بیان اینکه کارفرما از بیست روز پیش شروع به پرداخت حقوق تیرماه کارگران کرده است و تا به امروز ۸۵ درصد کارگران حقوق دریافت کرده‌اند ۱۵ درصد باقیمانده همچنان در انتظار دریافت حقوق هستند، افزودند: تنها کاری که کارگران کیش چوب در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام بدهند رسانه‌ای کردن مشکلات‌شان است تا شاید صدایشان به گوش مسئولان بالادستی برسد.

به گفته کارگران، نیروهای کیش چوب هر ماه منتظرند حقوق خود را کامل و بدون تاخیر دریافت کنند اما تقریبا از حدود دو سال پیش، هر ماه حقوق خود را با تاخیر دریافت می‌کنند.

آن‌ها با بیان اینکه پرداخت با تاخیر و قطره چکانی حقوق آن‌ها را نگران می‌کند، درباره پیگیری مطالبات خود پس از سالها مطالبه گری از سوی مسئولان گفتند: مسئولان جزیره کیش به مطالبات ما کارگران کیش چوب رسیدگی نمی‌کنند؛ آن‌ها باید بدانند خواسته‌های کارگران کیش چوب هم صنفی‌ست و هم قانونی و اگر به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشود، مشکلات کارگران حادتر خواهد شد.

کارخانه کیش چوب واقع در جزیره کیش با بیش از ۱۲۰ کارگر، به تولید صنعتی و انبوه سیستم‌های آشپزخانه، درهای ساختمانی، مبلمان خانگی و …مشغول است.

