غول قهوه جهان به نفع کارگران جریمه شد!

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت استارباکس در توافقی تاریخی با اداره حفاظت از مصرف‌کنندگان و کارگران شهر نیویورک، متعهد شد مبلغ ۳۸.۹ میلیون دلار را برای حل‌وفصل پرونده نقض حقوق کارگران و بی‌نظمی در برنامه‌های کاری آن‌ها پرداخت کند. این بزرگترین توافق مالی در تاریخ نیویورک در زمینه حمایت از حقوق کارگران است.

بر اساس این توافق که روز دوشنبه (اول دسامبر) نهایی شد، این شرکت زنجیره‌ای متهم شده بود که با نقض مکرر «قانون هفته کاری عادلانه»، امنیت شغلی و معیشتی پرسنل خود را به خطر انداخته است.

جزئیات تخلفات کارفرمایی

تحقیقات چندساله اداره کار نیویورک نشان داد که استارباکس در بیش از ۳۰۰ شعبه خود در این شهر، مرتکب حدود ۵۰۰ هزار مورد تخلف شده است. عمده‌ترین موارد نقض حقوق کارگران شامل موارد زیر بوده است:

کاهش خودسرانه و ناگهانی ساعات کاری کارگران بدون اطلاع قبلی.

اجبار کارگران به پذیرش وضعیت «پاره‌وقت» و ممانعت از اشتغال تمام‌وقت.

عدم ارائه برنامه کاری مشخص و قابل پیش‌بینی که برنامه‌ریزی برای زندگی شخصی و شغل دوم را برای کارگران غیرممکن می‌کرد.

استخدام نیروی جدید به جای پیشنهاد شیفت‌های خالی به نیروهای فعلی.

نحوه توزیع غرامت بین کارگران

طبق مفاد این توافق، از مجموع مبلغ جریمه، حدود ۳۵.۵ میلیون دلار مستقیماً به عنوان غرامت به بیش از ۱۵ هزار کارگر ساعتی پرداخت خواهد شد که در بازه زمانی ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۴ در شعب این شرکت مشغول به کار بوده‌اند. همچنین مبلغ ۳.۴ میلیون دلار نیز به عنوان جریمه مدنی به صندوق شهر واریز می‌شود.

فرمول پرداخت به این صورت است که به ازای هر هفته کارکرد در این بازه زمانی، مبلغ ۵۰ دلار به کارگران تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، کارگری که ۱۸ ماه مداوم در این شرکت کار کرده باشد، حدود ۳۹۰۰ دلار غرامت دریافت خواهد کرد.

واکنش‌ها و تعهدات آتی

شهردار نیویورک این توافق را پیامی روشن به کارفرمایان بزرگ دانست و تأکید کرد که حق داشتن یک برنامه کاری قابل‌اعتماد و دستمزد کامل، از حقوق اولیه نیروی کار است.

استارباکس نیز با پذیرش این توافق اعلام کرده است که از این پس خود را ملزم به رعایت دقیق «قانون هفته کاری عادلانه» می‌داند. با این حال، سخنگوی این شرکت مدعی شده است که مدیریت این قوانین «بسیار چالش‌برانگیز» است، اما آن‌ها متعهد به بهبود تجربه کاری پرسنل خود هستند.

این پیروزی حقوقی در حالی به دست آمده است که اتحادیه‌های کارگری استارباکس در سراسر آمریکا همچنان برای دستیابی به پیمان‌های دسته‌جمعی و شرایط کاری بهتر در حال مبارزه هستند.

