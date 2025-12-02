خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی فولاد اشکذر/ کارگران آسیب ندیدند

حادثه آتش سوزی سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی فولاد اشکذر استان یزد تلفاتی نداشت.

یک منبع کارگری در استان یزد به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه آتش‌سوزی در سه واحد صنعتی محصولات سلولزی و پلاستیک و کارتن‌سازی واقع در شهرک صنعتی فولاد در منطقه ندوشن شهرستان میبد در استان یزد، تلفات جانی نداشت و همزمان همه افراد و کارگران حاضر در کارخانه اقدام به خاموش کردن آتش کردند. 

طبق گزارش وی؛ خوشبختانه همه کارگران و امدادگران  در سلامت کامل هستند و برآورد میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

 

