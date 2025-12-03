قطع خدمات درمانی بازنشستگان فولاد/ ادغام صندوق بلاتکلیفی را تشدید کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی ماه‌های اخیر، بسیاری از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد، در زمینه بیمه درمان خود دچار مشکل شده‌اند و پس از ادغام دو صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری، این آشفتگی افزایش یافته است. این درحالی است که طبق اظهارنظر بازنشستگان شرکت ذوب‌آهن اصفهان، خدمات درمان پایه نیز برای حدود یک هفته قطع شده بود؛ ظاهراً از دوشنبه هفته جاری، این خدمات برقرار شده است.

بر این مبنا، اسنادی به دست ایلنا رسیده است که حاکی از شکایت شرکت ذوب آهن اصفهان از صندوق بازنشستگی فولاد است.

شرکت ذوب آهن می‌گوید درمان بازنشستگان با من نیست و به صندوق بازنشستگی فولاد مربوط است؛ بر همین اساس از دادگاه حکم گرفته‌اند که هزینه‌کرد درمان بازنشستگان را در این چندساله بعد از واگذاری سهام شرکت ذوب‌آهن، از صندوق بازنشستگی فولاد بگیرند. این در حالیست که در این میان، درمان بازنشستگان دچار اختلال جدی شده است.

شهرام مطلق (بازنشسته صندوق بازنشستگان فولاد و از کارکنان اسبق شرکت ذوب آهن) توضیح داد: در سال ۱۳۹۷ اصلاحیه‌ای بر قانون خصوصی‌سازی تصویب شد که بر مبنای آن اصلاحیه «در صورت نقل و انتقال شرکت‌ها چنانچه اساسنامه مجموعه منتقل شده در قبال تعهدات درمان نیروها و بازنشستگان خود مطلبی قید نکرده باشد، درمان این افراد برعهده دولت خواهد بود.»

وی افزود: بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان نیمی از بازنشستگان صندوق فولاد را تشکیل می‌دهند که مشمول این اصلاحیه شدند. باوجود پرداخت کسورات متعدد در دوران اشتغال، اما باز هم این بازنشستگان مشمول بیمه درمانی دولت شدند. هزینه‌های درمان از این طریق برای آن بازنشستگان افزایش یافته بود و این درحالی است که سال‌ها قبل شرکت ذوب آهن از صندوق فولاد بابت این موضوع شکایت کرده بود. بالاخره با صدور و ابلاغ آن اصلاحیه، شرکت ذوب آهن موفق به اخذ رای موافق دادگاهی در زرین شهر اصفهان شد و در نتیجه صندوق بازنشستگی فولاد ماده ۴۷۷ خود را اعمال کرد تا از نظر درمانی بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان مستثنی شوند.

مطلق ادامه داد: در واکنش به این موضوع، ما بازنشستگان پیگیر حقوق درمانی خود شدیم و در آن زمان آقای شریعتمداری به عنوان وزیر وقت کار توصیه کردند که در یک سال باقی‌مانده وزارت خود فعلاً شرکت ذوب آهن رویه قبلی خود را ادامه دهد. پس از آن، وضعیت ما به همان نحو که هر ماه تعهد بیمه بازنشستگان مورد تمدید قرار می‌گرفت، ادامه یافت. در ادامه، شرکت ذوب‌آهن که خود متعهد به ارائه مبالغ حق بیمه درمان بازنشستگان بود، رای ماده ۴۷۷ را به نفع خود گرفت. بر این مبنا ۱۳ هزار میلیارد تومان طلب خود را بابت درمان بازنشستگان مطرح کرد.

این فعال بازنشسته اضافه کرد: بر این مبنا هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد که دیگر هزینه تعهدات درمان بازنشستگان را پرداخت نخواهد کرد اما در نهایت طی ماه‌های گذشته با فشار وزیر کار تعهد خود را به صورت ماهانه تمدید کرده است. از آنجا که شرکت وضعیت مالی خوبی ندارد، قرارداد درمان بازنشستگان را با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد کرده که شرایط خوبی ندارد. بیمه پایه ما نیز دولتی است و فرانشیز آن برای ما مشکل‌زاست. این درحالی است که سایر بیمه شدگان صندوق بازنشستگان فولاد وضعیت درمانی کاملی در سطح پایه و تکمیلی دارند.

اکنون فقط بیمه تکمیلی بازنشستگان با فشار وزارت کار تا پایان آذرماه تمدید شده که آن هم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه یابد.

این بازنشسته صندوق فولاد تصریح کرد: همه این مشکلات درحالی است که خود دولت باید راساً مشکل را حل می‌کرد. ذوب آهن به عنوان کارفرما حتی سهم ۵ درصد خود را نداده که این شرایط را بدتر کرده است. در مراجعه بازنشستگان برای درمان طی هفته اخیر، ما با این مشکل مواجه شدیم که مراکز درمانی طرف قرارداد اعلام کردند که به دلیل‌ عدم پرداخت هزینه درمان پایه توسط شرکت ذوب آهن، بیمه پایه ما نیز قطع شده که این موجبات اعتراض گسترده بازنشستگان ذوب آهن را فراهم کرده است. اکنون فقط بیمه تکمیلی بازنشستگان با فشار وزارت کار تا پایان آذرماه تمدید شده که آن هم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه یابد.

وی تاکید کرد: اکنون خود بنده ۴۲ سال است که کسورات درمان می‌پردازم؛ امروز بازنشستگان ذوب آهن که اکثر بازنشستگان صندوق فولاد را تشکیل می‌دهند، این مشکل را دارند. هشتاد درصد بازنشستگان شرکت ذوب آهن، بیمه پایه خدمات کارکنان دولت را داشتند. این یکی از انواع بیمه سلامت است که فرانشیز آن بسیار بالاست. قبلاً خود واحدهای بزرگ، صفر تا صد هزینه درمان را برای شاغل و بازنشسته پوشش می‌دادند. اما بعد از برنامه ششم توسعه قرار شد همه بیمه پایه داشته باشند. البته قول داده شده که بیمه درمان پایه برای بازنشستگان متصل شود و قول‌هایی بابت متصل شدن مجدد خدمات درمانی پایه داده‌اند، اما این وضعیت ناپایدار هرلحظه ممکن است متوقف شود و سیستم‌ها مجدداً ما را از شمول خدمات خارج کنند.

این فعال بازنشسته تاکید کرد: نرخ فرانشیز خدمات درمان ما در گذشته که تعرفه درمان دولتی و اندک بود، ۵ تا ۱۰ درصد بود که فشار زیادی نمی‌آورد، اما اکنون این میزان باتوجه به محاسبه نرخ تعرفه به صورت آزاد یا نزدیک به نرخ آزاد، بسیار بالاست و در برخی موارد بیماری‌ها، بازنشستگان اصلا توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند. اخیراً یکی از همکاران ما برای یک بیماری قلبی مشمول درمان پایه مراجعه کرده که هزینه چند میلیاردی دارد و با محاسبه فرانشیز، مبلغ بسیار بالایی باید بپردازد که توانایی آن را ندارد. آیا بازنشسته باید به دلیل مشکل بیمه درمانی، منزل یا خودروی خود را بفروشد تا هزینه درمان بدهد؟

مطلق در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات درمان بازنشستگان فولاد و بلاتکلیفی آن‌ها به ویژه در مورد ما بازنشستگان شرکت ذوب آهن، پس از ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد بیشتر شده؛ هم‌اکنون بدون توجه به حل چالش‌ها، بحث ادغام دو صندوق در حال اجراست که ما بازنشستگان به این موضوع معترض هستیم.

