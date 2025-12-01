خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون دادگستری کل لرستان تاکید کرد؛

جریمه مالی تا حبس؛ کیفر کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند

جریمه مالی تا حبس؛ کیفر کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند
کد خبر : 1721467
لینک کوتاه کپی شد.

معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان متخلف به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، سید احمد موسوی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: تمامی کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ الزام قانونی  که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازم‌الاجراست و تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود. 

وی افزود: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه مطالبات کارگر، با جریمه‌ای بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبه‌رو شود. 

موسوی اضافه کرد: رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج از نوبت انجام می‌شود؛ زیرا قانونگذار این اقدام را از مصادیق تضییع جدی حقوق نیروی کار می‌داند. 

معاون قضایی دادگستری کل لرستان تأکید کرد: پرداخت حق بیمه کارگران تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری می‌شود. 

وی ادامه داد: وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد می‌شود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیأت‌های تشخیص و محاکم قضایی نخواهد بود. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی