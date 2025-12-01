جزئیات واریز وام ۵۰ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی

براساس اخبار دریافتی ایلنا، به زودی پنجمین مرحله تسهیلات وام ۵۰میلیون تومانی به تعداد بالغ بر ۴۰ هزار فقره به حساب بازنشستگان واجد شرایط سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

این افراد قبلاً از بانک رفاه پیامک دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه مشمول دریافت وام شده اند.

گفتنی ست هنوز ثبت نام مرحله جدید واریز تسهیلات بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز نشده است. احتمالاً در آذر یک مرحله دیگر ثبت نام وام در دستور کار باشد.

