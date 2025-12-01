همکاری سازمان ملل متحد با اوکراین برای بهبود بازار کار
سازمان جهانی کار با امضای تفاهمنامهای در چهارچوب همکاریهای سازمان ملل پیرامون توسعه پایدار، به برنامه چهارساله این سازمان برای بازسازی بازار کار اوکراین پیوست.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه «ILO»، سازمان جهانی کار اعلام کرد: این سازمان با کمک سازمان ملل متحد یک چهارچوب جدید را برای همکاری به منظور توسعه پایدار در حوزه بازار کار اوکراین راه اندازی میکند.
سازمان جهانی کار (ILO) با امضای تفاهمنامهای در چهارچوب همکاریهای سازمان ملل پیرامون توسعه پایدار، به برنامه چهارساله این سازمان در طی سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ برای بازسازی بازار کار اوکراین پیوست.
این تفاهمنامه همکاری چهار اولویت را برای اقدام مشترک سازمان ملل متحد مشخص کرده است:
۱: گسترش رفاه عمومی و توسعه خدمات اجتماعی در اوکراین با حفظ ملاحظات مربوط به توسعه پایدار و عدالت
۲: بهبود اقتصادی فراگیر از طریق حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و توسعه آموزش مهارتها برای ترویج کار شایسته در اوکراین
۳: ترویج فرهنگ چانهزنی و گفتگوهای اجتماعی به منظور تقویت بازار کار
در این چهارچوب، سازمان جهانی کار به همکاری خود با ارکان سهجانبه کارگری، دولت و کارفرمایی در اوکراین برای توسعه کار شایسته و رشد عدالت اجتماعی ادامه خواهد داد.
ماتیاس اشمال، هماهنگکننده سازمان ملل متحد در اوکراین در حاشیه امضای این تفاهمنامه سرمایهگذاری و آموزش اعلام کرد: سازمان ملل متحد سابقه طولانی در حمایت از اوکراین پس از جنگ این کشور را دارد و این حمایت به ویژه در طول جنگ بسیار مهم بوده است.
وی افزود: امروزه، بیش از بیست آژانس سازمان ملل متحد در حمایت از اوکراین، در داخل و خارج از مرزهای این کشور، فعالیت میکنند. این ظرفیت ترکیبی به سمت بازیابی زیرساختهای حیاتی، حمایت از توسعه اقتصادی فراگیر، تقویت سیستمهای آموزش مهارتی، رشد پوشش بیمهای و مراقبتهای بهداشتی و حمایت از اقشار آسیب دیده فعالیت دارد.