از سال آینده باید بساط بیمه تکمیلی جمع شود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، با نهایی شدن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت آتیه سازان حافظ، انتظار حدوداً ده روزه بازنشستگان برای بسته شدن این قرارداد پایان یافت. روز شنبه هشتم آذر ماه بالاخره این قرارداد با مبلغ مجموع ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه ماهانه نهایی شد. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می شود و ۲۵۰ هزار تومان هم سهم تأمین اجتماعی است.

حسن صادقی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با ایلنا در این ارتباط توضیح داد: آن‌طور که ما مطلع شدیم، یکی از اختلافات مذاکرات به دلیل افزایش میزان سهم تامین اجتماعی از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان بوده است. برخی گله داشتند که چرا سازمان تامین اجتماعی دربرابر افزایش این میزان مقاومت کرده است. صحبت ما ولی این بود که وقتی سازمان تامین اجتماعی هفت ماه همان مبلغ ناچیز ۲۱۰ هزار تومان را هم به ازای بیمه تکمیلی هر بیمه شده پرداخت نمی‌کند، دیگر جای اختلاف بر سر ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بیمه تکمیلی دیگر نباید روی سازمان تامین اجتماعی حساب کرد، گفت: ما اگر می‌توانستیم در مذاکرات به صورت جزیره‌ای عمل کرده و با لحاظ نکردن سازمان تامین اجتماعی در این کشمکش، مستقیم با بانک رفاه مذاکره می کردیم و از بانک می‌خواستیم که خود بازنشستگان صفر تا صد کل هزینه بیمه تکمیلی را بدهند و تنها به اعتبار این بانک ردیف ۲ درصد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی را طلب می‌کردیم، بسیاری از مشکلات‌مان در حوزه بیمه تکمیلی حل می‌شد.

صادقی با تاکید بر اینکه کانون‌های بازنشستگان راهی جز بستن قرارداد با شرایط و نرخ‌های فعلی نداشتند، گفت: شرکت بیمه‌گر از مطالبات خود چیزی کم و زیاد نکرده است. مبلغ ادعایی شرکت آتیه سازان حافظ تازه ۷۲۵ هزار تومان بوده که اتفاقا با مذاکره ۵ هزار تومان نیز از آن کسر شد.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما باید به این باور برسیم و در این جهت گام برداریم که سازمان تامین اجتماعی و دولت بدانند که برای بازنشستگان کارگری، این آخرین سالی است که بیمه تکمیلی قرارداد منعقد می‌کند. سازمان تامین اجتماعی باید خود را آماده آن کند که صفر تا صد خدمات درمانی را طبق قانون الزام خود برعهده گیرد و آن خدماتی که نمی‌تواند در مراکز ملکی ارائه دهد، باید به صورت قراردادی در مراکز درمانی دیگر به صورت غیرمستقیم ارائه بدهد.

او با بیان اینکه «سازمان تامین اجتماعی پیش از این در قالب ۹ بیست و هفتم سهم درمان و در قالب ۲ درصد ماده ۸۹، هزینه‌های درمان را گرفته است» گفت: بیمه شده نباید در یک مرحله سوم دوباره از جیب هزینه درمان بدهد. سهم پرداخت از جیب بازنشستگان در حوزه درمان امروزه به نسبت برخی اقشار دیگر در حال افزایش است. امروزه بیمه شده با جیب خود به کمک سازمان تامین اجتماعی آمده است. هرچند مشخص است که شخص آقای سالاری دلسوزی ویژه‌ای برای بازنشستگان دارند، اما ساختار مواجهه با موضوع درمان مشکل‌دار است.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: اگر زمان به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اجازه می‌داد، ممکن بود همین امسال اقدام به حذف بیمه تکمیلی برای ارائه درمان بازنشستگان می کرد؛ اما آنچه اکنون می خواهیم این است که سازمان در سال ۱۴۰۵ راساً کار درمان را به دست گرفته و به بحث بیمه تکمیلی پایان دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی طی دو دهه (در دهه‌های هفتاد و تا حدی دهه هشتاد) خود به صورت کامل و در شرایطی نزدیک به خدمات بیمه اکمل، تمام هزینه‌های درمان بازنشستگان را به صورت غیرمستقیم و مستقیم ارائه می‌داد. امروز هم مراکز ملکی ما می‌توانند تمامی بخش‌های درمان پاراکلینیکی را ارائه دهند و در حوزه بستری به راحتی می‌توانیم با خرید خدمات درمان و ارائه درمان غیرمستقیم، تعهد تامین اجتماعی در ذیل قانون الزام درمان را عملیاتی کنیم؛ مسئله این است که اراده آن وجود داشته باشد!

صادقی ادامه داد: در آن دو دهه البته ریسک خدمات درمانی پایین بود اما اراده کانون‌های بازنشستگان نیز این بود که درمان طبق قانون الزام اجرا شود. اما برخی منفعت‌طلبی‌ها و برخی اشتباهات از سوی نمایندگان بازنشستگان و همچنین اهمال‌کاری سازمان تامین اجتماعی و دولت در آن زمان برای پوشش خدمات درمانی، باعث شد تا بحث بیمه تکمیلی برای بازنشستگان مطرح شود که یک ریل‌گذاری غلط بود و بازنشسته امروزه در حال خوردن چوب آن ریل‌گذاری غلط است. این درحالی است که به نسبت گذشته خدمات خاصی هم دریافت نمی‌کنیم و بسیاری از افرادی که قبلا بستری شده اند، پس از هفت ماه هنوز مبلغ فاکتورهایی که در دست دارند را دریافت نکرده اند!

وی در پایان بیان کرد: به نظر ما سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مثل دهه هشتاد و هفتاد، خدمات درمانی را با خرید خدمت خوب از مراکز غیرملکی تامین اجتماعی و بروزرسانی تجهیزات بستری و حمایت از نیروی انسانی مراکز ملکی، ارائه دهد. این سازمان این استعداد و توان را دارد و اگر احیاناً بازنشسته‌ای درمان لوکس در حوزه پاراکلینیکی خواست، می‌تواند با مراجعه به شرکت‌های بیمه‌گر تجاری که خدمات بیمه تکمیلی و اکمل می‌دهند، مشکل خود را رفع کند. ما اتهام سهم‌خواهی به کانون‌های بازنشستگان را به دلیل اشکالات خدمات بیمه تکمیلی بر نمی‌تابیم و سال آینده برای حفظ حرمت قانون تامین اجتماعی و حرمت کارگران بازنشسته، در صورت‌ عدم حذف بیمه تکمیلی و عدم ارائه خدمات درمان رایگان از سوی سازمان تامین اجتماعی، مطالبات خود را در فضای عمومی‌تر و در کف میدان از مسئولان مطالبه خواهیم کرد.

