در نشست هماندیشی مسئولان کانونها و انجمنهای صنفی کارگری کشور مطرح شد؛
بانک رفاه را از ما گرفتند/ مشکلات کالابرگ/ سهجانبهگرایی نشتی دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هماندیشی مسئولان کانونها و انجمنهای صنفی با رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، ۴ تا ۷ آذرماه در مشهد با حضور آقایان ساداتی و ولیان، مدیران کل تأمین اجتماعی و کار خراسان رضوی، برگزار شد.
در این نشست سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به مشکلات شدید کارگران گفت: بانک رفاه کارگران را مثل بحرین از ما گرفتند؛ در حالیکه کارگران عامل مشکلات نیستند و نباید تاوان کمکاری در سایر حوزهها را بدهند. نارضایتیها افزایش یافته و این یعنی انتظارات مردم و کارگران از مسئولان برآورده نمیشود.
گلپور با بیان اینکه تعصب سیاسی به هیچ گروه خاصی نداریم تصریح کرد: هر شخص و مجموعهای که برای کارگران خدمت کند، مورد حمایت ماست.
وی در ادامه درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: مدتی کالابرگ الکترونیکی حذف شد و ما مطالبهگری کردیم. اکنون هم مطالبه ما این است که کالابرگ بر اساس قیمتهای امروز به مردم داده شود، نه معیارهای چند سال پیش.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره حوزه ایمنی و بهداشت کار نیز هشدار داد: ما مخالف خصوصیسازی این حوزه توسط وزارت کار هستیم و قانون، مطالبهگری تشکلها را تأیید میکند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید در بیمه کردن اقشار جدید جدیتر وارد عمل شود و ما نیز در این مسیر میتوانیم به سازمان کمک کنیم.
گلپور با اشاره به ضرورت بهرهگیری دولت از خرد جمعی تشکلها تأکید کرد: به نظر میرسد سهجانبهگرایی نشتی دارد.
او با استناد به آمار وزارت بهداشت گفت: هر سال ۱۰ هزار نفر در حوادث کاری جان خود را از دست میدهند. آیا این آمار کم است؟ جان کارگر خط قرمز ماست.
گلپور با تأکید بر لزوم تداوم مطالبهگری، خاطرنشان کرد: معتقدم در میان مسئولان افراد دلسوز زیاد است؛ بنابراین ناامید نشوید و مطالبهگری کنید و بدانید جواب میگیرد.
وی در پایان خواستار حل مشکلات بیمه کارگران ساختمانی شد و گفت: اگر شرایط و عقود شیوهنامه احراز نشود، ما از آن خارج خواهیم شد؛ اما مبنای ما حل مسائل بر اساس احترام متقابل است.
در ادامه اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، حضور بازنشستهها در هیأتهای ادارات کار را بر خلاف روح قانون دانست و گفت: من به عنوان عضو شورای کار در جلسه مربوطه مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردم.
صالحی در نشست مسئولان کانونها و انجمنهای صنفی با رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در مشهد و با حضور آقایان ساداتی و ولیان، مدیرانکل تأمین اجتماعی و کار خراسان رضوی، افزود: با این وجود، برخی دوستان در سایر تشکلها دنبال این مسئله بودند و آن را در شورای عالی کار مطرح و تصویب کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی از سوی شعب به درستی اجرا نمیشود، اظهار داشت: ما خواستار مساعدت مدیرعامل محترم درباره حل این مشکل هستیم.
صالحی ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی را مشهود دانست و گفت: یکی از دلایل این وضعیت، نبود شورای عالی تأمین اجتماعی و ضعف سهجانبهگرایی در ارکان عالی این سازمان است.
وی درخصوص کار سخت و زیانآور نیز گفت: در این موضوع که کارگران واقعی باید مشمول این قانون باشند شکی نیست، اما باید مراقبت کرد تا سوءاستفاده افراد غیرحق رخ ندهد.
در ادامه برنامه نشست، مسئولین کانونها و انجمنهای صنفی حاضر از جمله داروسازی، ساختمانی، حسابداری، مخابرات، رانندگان جادهای و غیره به بیان مشکلات و عدم انجام تعهدات کارفرمایان در حق اعضای صنف خود پرداختند و خواستار رفع ناحقیها و مظالم کارفرمایان علیه اعضای صنف خود شدند.