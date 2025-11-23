پاسخ مرکز مشاوره دانشگاه تهران درمورد توقف فعالیت خط ملی مشاوره اعتیاد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران به خبری درمورد توقف فعالیت خط ملی مشاوره اعتیاد و بیکاری مشاوران پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، در متن این پاسخ آمده است:
مرکز مشاوره دانشگاه تهران، در پی انتشار مطالبی مبنی بر انتساب توقف فعالیت خط ملی مشاوره اعتیاد ۰۹۶۲۸ به این مرکز، اعلام میدارد که این ادعا فاقد صحت بوده و با مستندات رسمی همخوانی ندارد.
بر اساس تفاهمنامه همکاری منعقدشده با ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اداره این خط صرفا از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده بود و پس از این تاریخ، هیچگونه مسئولیت اجرایی یا فنی متوجه این مرکز نخواهد بود.
این همکاری با هدف بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص دانشگاه تهران در توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، استانداردسازی فضا و ارتقای توان علمی و حرفهای مرکز، در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات صورت پذیرفت. در زمان واگذاری، به علت محدودیتهای ساختاری دوره پیشین و نبود چشمانداز حرفهای، کاهش انگیزه و ریزش نیروها مشاهده میشد. از اینرو، مرکز مشاوره دانشگاه تهران اقدام به جذب کارشناسان متخصص، برگزاری دورههای آموزشی، و همچنین پیگیری رسمی برای بهبود وضعیت پرداختها بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه کار و سایر معیارهای حرفهای نمود. تمامی پرداختها نیز مطابق مفاد تفاهم نامه فیمابین مرکز و ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است.
در حوزه زیرساخت و فضای فیزیکی، این مرکز با همکاری متخصصان فناوری اطلاعات، مهندسان نرمافزار و طراحان معماری داخلی دانشگاه تهران، مجموعهای از پیشنهادهای علمی و اجرایی برای ارتقای محیط کار، تجهیزات، سامانهها و مدیریت دادهها ارائه نمود. این پیشنهادها مبنای ایجاد احداث مرکز جدید قرار گرفت که اکنون در مراحل پایانی آمادهسازی است و کارکنان از روند انتقال به محل جدید اطلاع کامل دارند.
همچنین وقفه ایجادشده در ارائه خدمات خط، ناشی از تغییرات ملی در شبکه مخابرات کشور و جایگزین فرآیند جمعآوری خطوط قدیمی E1 و انتقال به پروتکل SIP بوده است؛ تغییری که به دلیل عدم قابلیت پشتیبانی تجهیزات پیشین از آن، کاملاا خارج از حوزه مسئولیت مرکز مشاوره دانشگاه تهران محسوب میشود.
مرکز مشاوره دانشگاه تهران ضمن تأکید بر ضرورت استناد رسانهها به مستندات رسمی و اطلاعات دقیق، یادآور میشود که تمامی اقدامات پیشگفته در چارچوب مسئولیتهای این مرکز و در دوره مأموریت آن انجام شده و این مرکز همواره به رسالت علمی و اجتماعی خود پایبند بوده و از هرگونه همکاری حرفهای در چارچوب مقررات استقبال میکند.