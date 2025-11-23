اعتراض نیروهای اورژانس تهران به حقوق پایین و شرایط سخت کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی تهران روز گذشته، شنبه اول آذرماه، در اعتراض به شرایط سختِ شغلی و دستمزد پایین، بی‌عدالتی و تأخیر در پرداخت‌ها، عدم پرداخت کارانه، جابه‌جایی‌های اجباری و اجرایی نشدن تعرفه‌گذاری خدمات تجمع کردند.

گفتنی است، نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی سال‌هاست که به شرایط سخت شغلی، توزیع ناعادلانه درآمدهای اختصاصی و مزایای رفاهی و دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیز معترض هستند.

پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی همچنین به نحوه‌ی اجرای قانون تعرفه‌گذاری معترض هستند. به گفته‌ی آن‌ها، تنها سه درصد از درآمد حاصل از تعرفه پرستاران بیمارستان به پرستاران پیش بیمارستانی اختصاص یافته که این مبلغ بسیار ناچیز است.

پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی تهران در شعارهای خود به مشکلات معیشتی اشاره می‌کنند و لحاظ شدن مزایای سختیِ کارِ اورژانس را حق مسلم خود می‌دانند.

