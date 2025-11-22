خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه کانون عالی بازنشستگان:

بازنشستگان تامین اجتماعی «فعلاً» بیمه تکمیلی ندارند

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: 

«با توجه به نشست‌های متعدد با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و معاونین محترم و شرکت بیمه‌گر تاکنون هیچ‌گونه توافق قطعی در خصوص بیمه تکمیلی، حاصل نشده است.

لذا تا اطلاع ثانوی هیچ تعهد جدیدی در قالب بیمه تکمیلی برقرار نیست. بازنشستگان محترم در صورت نیاز به عمل جراحی، بستری، خدمات پاراکلینیک یا هرگونه نیاز درمانی لازم است به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند».

 

 

 

 

