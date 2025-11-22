بازنشستگان تامین اجتماعی «فعلاً» بیمه تکمیلی ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

«با توجه به نشست‌های متعدد با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و معاونین محترم و شرکت بیمه‌گر تاکنون هیچ‌گونه توافق قطعی در خصوص بیمه تکمیلی، حاصل نشده است.

لذا تا اطلاع ثانوی هیچ تعهد جدیدی در قالب بیمه تکمیلی برقرار نیست. بازنشستگان محترم در صورت نیاز به عمل جراحی، بستری، خدمات پاراکلینیک یا هرگونه نیاز درمانی لازم است به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند».

