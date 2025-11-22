خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار منصوب شد

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار منصوب شد
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «یعقوب اندایش» را به عنوان «سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است: 

نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی‌ها و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شوید. 

در ادامه این حکم آمده است: توفیق شما را در انجام وظایف در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

لازم به ذکر است: یعقوب اندایش هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است. 

وی پیش از انتصاب به این سمت معاون مالی و اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، رییس انجمن اقتصاد ایران، رییس هیات مدیره موسسه راهبردهای صبا و معاون دفتر یارانه‌ای وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

