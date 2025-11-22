به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل ماه گذشته، کارگران پیمانکاریِ نفت از اقصی نقاط کشور به تهران آمدند، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و خواستار به نتیجه رسیدنِ هر چه زودتر طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسط شدند. این نیروها به تعویق چند ساله‌ی تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت یا همان «تبدیل وضعیت» معترض هستند.

آن‌ها بعد از گذشت بیش از بیست روز از تجمع اعتراضی، حالا در بیانیه‌ای با اشاره به مطالبات خود می‌گویند: «علیرغم وعده‌های صریح داده شده از سوی معاون سازمان امور استخدامی و نماینده وزارت نفت در تجمع اعتراضی دهم آبان‌ماه، متأسفانه مشاهده می‌شود که اراده جدی و کافی برای انجام مطالبات نیروهای پیمانکاری و آنچه که در جلسه نهاد ریاست‌جمهوری با آن‌ها صورتجلسه شد وجود ندارد و مسئولان امر، همچنان با اتکا به سخنان مبهم و اتخاذ مواضع غیرشفاف، سعی در به تأخیر انداختن مطالبات به حق ما دارند.»

آن‌ها نوشتند: «اظهارات اخیر جناب آقای رفیع‌زاده (رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) و تکرار عباراتی چون «پیش‌نویس»، «ساماندهی»، «توزیع نیرو» و «پرداخت مستقیم»، نشان داد که فعلاً عزمی برای اجرای قاطع و فوری خواسته‌های به حق و قانونی ما وجود ندارد و مسئولین مربوطه بدون توجه به خواسته اصلی و قانونی ما، رویکردی حداقلی و نا امید کننده اتخاذ کرده‌اند. چنین رفتاری، عملاً به معنای نادیده گرفتن خواسته‌ها و به حاشیه بردن دغدغه‌های صنفی ماست و مشکلات امنیت شغلی، تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت مزایا و حقوق را به هیچ عنوان حل نخواهد کرد. »

نماینده کارگران در این بیانیه نوشتند: «واقعیت این است که مسئولان، به جای اجرای کامل مصوبات و قوانین موجود، بار دیگر وعده‌سازی کرده و با بیان اصطلاحات فنی و کلی، قصد دارند زمان بخرند و مطالبات را معلق نگه دارند. مهلت داده‌شده صرفاً برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات بود و تا امروز، هیچ اقدام عملی یا شفاف برای تبدیل وضعیت، صورت نپذیرفته است.»

آن‌ها تاکید کردند که «ما نیروهای پیمانکاری، نه انبار نیروی انسانی قابل انتقال در سامانه‌ها هستیم و نه حقوق بگیر پیمانکار که سرنوشت شغلی ما به میل و سیاست اشخاص وابسته باشد. ما کارمندانی هستیم که خواهان کرامت انسانی، امنیت شغلی و برخورداری از حقوق برابر با سایر پرسنل دولت هستیم.»

کارگران پیمانکاری در این بیانیه به صراحت به خواسته‌ی خود اشاره کرده‌اند: «اجرای کامل و فوری تبدیل وضعیت نیروهای ارکان ثالث بر اساس قوانین مصوب و رفع کاملِ تبعیض مزایای پرداختی و همسان‌سازی حقوق و رفاهیات با سایر پرسنل صنعت نفت، خواسته‌ی مشخص ما است.»

