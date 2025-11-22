تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری/ برای برخی حروف الفبا واریز نشده

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت حقوق آبان انتقاد کرد.

او گفت: برخلاف اعلام قبلی، تا این ساعت (ده صبح اول آذر) هنوز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «میم» شروع می‌شود، پرداخت نشده؛ این در حالیست که قرار بود پرداخت حقوق‌ها تا پایان وقت اداری سی‌ام به پایان برسد.

موسیوند ادامه داد: بازنشستگان قسط و قرض و وام دارند و حتی یک ساعت تاخیر، ساختار زندگی‌شان را به هم می‌ریزد؛ چرا تامین اجتماعی تا این اندازه خلف وعده می‌کند: چرا زندگی سخت بازنشستگان را در نظر نمی‌گیرند.

به گفته این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، کارگران بازنشسته از مستمری پایین، درمان پولی و سطح نازل رفاهیات انتقاد دارند؛ تاخیر در پرداخت حقوق‌ها هم مزید بر علت شده و این نارضایتی را تشدید کرده است.

