سخنگویان ثروتمندان از دولت اخراج شوند/ قانون کار برای حمایت از کارگر است نه پیمانکار!

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در محل ستاد مرکزی خانه کارگر و با حضور کارگران و بازنشستگان برگزار شد.

این مراسم با سردادن شعارهایی از سوی حضار از قبیل «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «قرارداد موقت ملغی باید گردد» و «قانون کار ایران؛ خون بهای شهیدان» آغاز شد.

در ابتدای این مراسم، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفت: مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است. تا وقتی وضع شاغل خوب نشود، وضع بازنشسته خوب نمی‌شود. لذا افزایش مزد کارگر به معنای افزایش حقوق بازنشسته است.

وی افزود: کشورهایی که تورم مزمن دارند این را پذیرفته اند که بیش از یکبار در سال مزد را افزایش دهند. در قانون کار ایران هم منعی ایجاد نشده که بیش از یکبار در سال مزد افزایش یابد و اگر باز هم شبهه وجود دارد، قانون قابل اصلاح است.

محجوب اضافه کرد: تورم مالیات ثروتمندان از فقرا است. افرادی که حقوق غیر ثابت دارند و سود می‌گیرند ثروتمند می‌شوند و حقوق بگیر و کارگر فقیر می‌شود. چند سال قبل، من در نامه‌ای به شهید رئیسی در این رابطه هشدار دادم.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اقدامات غلط مسئولان مانند افزایش نرخ ارز و حذف صفرها از پول و مواردی از این دست، به زیان کارگران است. ما تقاضای نرخ ارز را رها کردیم و همه چیز را شناور ساختیم. سوال ما این است که آیا این سیاست به نفع ایران و کارگر ایرانی و نظام و انقلاب و دولت است؟ این رویکردها فقط به نفع ثروتمندان است.

این فعال کارگری تاکید کرد: از خطر حاکمیت مطلق ثروتمندان نباید غافل شویم. سخنگویان ثروتمندان باید از دولت اخراج شوند تا مردم روی خوش ببینند.

وی گفت: ما از روز اول هم مخالف سیاست خصوصی سازی بودیم که خانه کارگر و کارمند را خراب کرده است. ما در این زمینه اشتباه نخواهیم کرد و پیشنهادمان این است که اگر ارزش پول و نرخ ارز قرار است شناور باشد، زندگی کارگران دچار خدشه می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با شرکت‌های پیمانکاری روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان جدی است. مشکل ما با ۱۰ هزار مسکن حل نمی‌شود. دولت باید بالای یک میلیون مسکن بسازد تا مشکل مسکن حادتر نشود. مسکن موضوعی است که دولت می‌تواند به آن ورود کند و باید با جدیت ورود کند.

محجوب اظهار کرد: امسال بیمه ۵۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف به بیمه همگانی کرده است. به نظر من باید همه این افراد اخراج شده از لیست بیمه، دوباره بیمه شوند. باید تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی که امروز نصف گذشته شده، بیشتر شود تا مشکلات درمانی و معیشتی بازنشستگان کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه و سایر اموال بازنشستگان و کارگران در تامین اجتماعی بخشی از اموال و مایملک ماست. اینکه وزیر اقتصاد بر بانک رفاه اعمال مدیریت می‌کند، موضوعی است که باید با آن مقابله کرد. کارگر نمی‌خواهد ثروت خودش را واگذار کند. اگر می‌خواهند سهام بانک رفاه را واگذار کنند، به خود بازنشستگان واگذار کنند.

