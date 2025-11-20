اعتراض با کاروان خودرو/ کارگران تراشکار و قالبساز کانادایی مسیرها را بستند
کارگران اخراجی کانادایی که در حوزه صنعت تراشکاری و قالب سازی کار می کنند، در حرکتی اعتراضی با کاروانی از خودرو در شهرهای بزرگ تحصن کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه سی. بی. سی کانادا، صدها نفر از کارگران تراشکار و قالب ساز کانادایی که در ماههای گذشته به صورت جمعی اخراج شدهاند، در شهرهای مختلف کانادا دست به تجمع زده و با کاروان خودرو، مسیرها را مسدود کردند.
کارگرانِ اخراجی صنعت تراشکاری و قالبسازی کانادا از کارگاههای مختلف، در اعتراض بهعدم رسیدگی دولت به این صنعت که منجر به اخراج و تعدیل نیرو و بیکاری بسیاری از کارگران این حوزه شده، به مناسبت صدمین روزِ اخراج خود به صورت گسترده در خیابانها حضور یافتند.
رئیس اتحادیه این کارگران در گفتگو با رسانهها اعلام کرد: کارگرانِ بزرگترین شرکت تراشکاری و قالبسازی کانادا یعنی مجموعه «تایتان تولاند دای»، در این اعتراضات حضور دارند و خواستار بازگشت به کار خود و کارگران سایر کارگاههای مشابه شدهاند.