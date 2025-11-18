به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلاهای آنان در بین زباله گمشده شده است به‌سرعت عملیات پیداکردن طلاها توسط کارگران شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز می شود ودر نهایت یکی از کارگران بعد از شش ساعت تلاش در میان انبوهی از زباله ها موفق به پیدا کردن کیسه طلاها به ارزش ۵ میلیارد تومان می‌شود.

از قرار معلوم، در حالی این کارگر تمام و کمال محتویات کیسه طلا را به صاحبش بازگرداند که همسر این کارگر خدمات شهری بروجرد در بیمارستان بستری است و نیاز مال زیادی به پول داشت.

انتهای پیام/