خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگر شهرداری بروجرد کیسه طلا ۵ میلیاردی را از زباله‌ها درآورد و به صاحبش برگرداند

کارگر شهرداری بروجرد کیسه طلا ۵ میلیاردی را از زباله‌ها درآورد و به صاحبش برگرداند
کد خبر : 1715814
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر پاکدست خدماتی شهرداری بروجرد، کیسه حاوی طلا را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلاهای آنان در بین زباله گمشده شده است به‌سرعت عملیات پیداکردن طلاها توسط کارگران شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز می شود ودر نهایت یکی از کارگران بعد از شش ساعت تلاش در میان انبوهی از  زباله ها موفق به پیدا کردن کیسه طلاها به ارزش ۵ میلیارد تومان می‌شود. 

از قرار معلوم، در حالی این کارگر تمام و کمال محتویات کیسه طلا را به صاحبش بازگرداند که همسر این کارگر خدمات شهری بروجرد در بیمارستان بستری است و نیاز مال زیادی  به پول داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ