اعتصاب هماهنگ ۴۰۰ راننده/ یک شبکه اتوبوسرانی فرانسه فلج شد!
روز دوشنبه ۱۷ نوامبر، بیش از ۴۰۰ راننده شرکت «ترنسدوُ جنوب ایولن» در اعتصابی هماهنگ شرکت کردند که شبکه اتوبوس‌رانی جنوب ایولن فرانسه را به تعطیلی گسترده کشاند.

به گزارش ایلنا به نقل از یکی از خبرگزاری‌های فرانسوی، رانندگان شرکت «ترنسدوُ جنوب ایولن» روز دوشنبه ۱۷ نوامبر دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که با فراخوان تمامی تشکل‌های کارگری این شرکت شکل گرفت و بنا بر اعلام اتحادیه‌ها، بیش از ۸۰ درصد رانندگان در آن حضور داشتند. در مجموع ۴۳۳ نفر از کارکنان شرکت مشمول این حرکت اعتراضی شده‌اند. 

براساس گزارش‌ها، رانندگان به «اشتباه‌های مکرر در پرداخت حقوق» اعتراض دارند و یک نماینده کارگری اعلام کرده است که در برخی موارد «۵۰۰ تا ۶۰۰ یورو» از حقوق ماهانه بعضی کارکنان کسر شده است. 

مطالبات آنان شامل مسائل مرتبط با ایمنی نیز هست. رانندگان می‌گویند تعدادی از اتوبوس‌ها به دلیل تعویض‌نشدن به‌موقع قطعات، از جمله لاستیک‌های فرسوده، در معرض خطر قرار دارند و مواردی از ترکیدن لاستیک‌ها گزارش شده است. همچنین چند مورد آتش‌سوزی اتوبوس در سال گذشته، به‌ویژه در خطوط شبانه موسوم به «نوکتیلیَن»، گزارش شده است. 

معترضان همچنین با اشاره به وضعیت مالی شرکت اعلام کرده‌اند که «ترنسدوُ جنوب ایولن» در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو زیان داشته و مدیریت برای کاهش هزینه‌ها فشار بیشتری بر کارکنان وارد کرده است. علاوه بر این، رانندگان از «اخراج‌های ناعادلانه» نیز انتقاد دارند. 

محدوده تأثیر این اعتصاب، تمام پایگاه‌های عملیاتی شرکت از شهر هودان تا سن‌آرنول-در-ایولن و همچنین مسیرهایی است که از رامبویی‌یه عبور می‌کنند. این شبکه شامل ۱۱۶ خط اتوبوس است که جنوب ایولن، بخش‌هایی از استان اُسّون و مناطقی از اور-ا-لوآر را پوشش می‌دهد. به گفته تشکل‌های کارگری، در برخی خطوط تمام رانندگان در اعتصاب حاضر بوده‌اند. حدود ۷۵ درصد این شبکه به حمل‌ونقل دانش‌آموزی اختصاص دارد. 

به مسافران توصیه شده است مسیرهای خود را از پیش تنظیم کنند و آخرین وضعیت خطوط را از سامانه منطقه‌ای «ایل-دو-فرانس موبیلیته» پیگیری کنند. اگرچه این اعتصاب برای روز ۱۷ نوامبر اعلام شده است، اما احتمال تمدید آن مطرح شده است. به مردم پیشنهاد شده است از مسیرهای جایگزین یا هم‌سفری استفاده کنند. 

این حرکت اعتراضی از سوی دو تشکل کارگری «سندیکای حمل‌ونقل» و «سی‌ژِه‌تِ حمل‌ونقل» سازماندهی شده است. تاکنون مدیریت شرکت «ترنسدوُ جنوب ایولن» واکنشی رسمی به مطالبات معترضان نشان نداده است.

 

