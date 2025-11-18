خبرگزاری کار ایران
نارضایتی کارگران شهرداری نورآباد ممسنی از حضور پیمانکاران/ زندگی‌مان دشوار است

نارضایتی کارگران شهرداری نورآباد ممسنی از حضور پیمانکاران/ زندگی‌مان دشوار است
کارگران پیمانکاری فضای سبز و خدماتی شاغل در شهرداری نور آباد ممسنی به شرایط کار با پیمانکاران انتقاد دارند و خواستار عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند.

یک منبع کارگری در شهرداری نور آباد ممسنی در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: کارگران پیمانکاری فضای سبز و خدماتی شاغل در شهرداری نور آباد ممسنی واقع در استان فارس که تحت مسئولیت یک یا دو پیمانکار کار می‌کنند، از شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات خود رضایت ندارند و خواستار نظارت شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی بر عملکرد پیمانکار هستند. 

یکی از کارگران شهرداری نور آباد ممسنی در ارتباط با مشکلات ایجاد شده، گفت: هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنیم. وضع موجود، زندگی را برای‌مان سخت کرده است. در عین حال شرکت در پرداخت برخی مزایای عرفی و مناسبتی کارگران کوتاهی می‌کند. 

وی با اشاره به میانگین ۱۰ تا ۱۵ ساله‌ی سابقه کاری خود و همکارانش در شهرداری گفت: میزان دریافتی یک کارگر خدماتی یا فضای سبز با روزی ۸ تا ۱۲ ساعت کار مداوم، ناچیز است؛ این حقوق ناچیز، کفاف معاش خانواده‌هایمان را نمی‌دهد. 

او گفت: در حال حاضر همکاران رسمی و قرار داد مستقیم از حقوق و مزایای خوبی به نسبت ما کارگران پیمانکاری برخوردارند. امکاناتی که در اختیار کارگران رسمی و قراردادی است، اصلاً قابل مقایسه با شرایط کار کارگران پیمانکاری نیست. آن‌ها از امکانات رفاهی و مزدی خوبی بهره می‌برند و امنیت شغلی‌شان تامین است. 

این کارگر شهرداری ممسنی گفت: ما کارگران از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان به مشکلات‌مان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد شده، اعتنا نمی‌کنند. 

وی با تاکید بر اینکه ما کارگران خواهان حذف پیمانکار در بخش‌های مختلف شهرداری هستیم، در ادامه افزود: امکان بهبود شرایط شغلی برای همه ما وجود دارد اما نمی‌دانیم چرا شهرداری ترجیح می‌دهد از یکسو به همکاری با پیمانکاران ادامه دهد و از سوی دیگر مطالبات مزدی ما را از طریق یک شرکت واسطه‌ای به حساب ما پرداخت کند.

 

