یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشدید فشار بر کارگران ساختمانی/ بازرسیهای نامتعارف لغو شود
یک فعال کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در رفتاری دور از شأن، اقدام به بازرسی از محل اشتغال کارگران میکند و بازرسان فرم را جلو سینه کارگر نگه میدارند و از آنها در همان حالت عکس میگیرند.
رحمان تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملارد، با اشاره به تداوم بازرسیهای غیرمنطقی و ناعادلانهی سازمان تأمین اجتماعی از کارگران ساختمانی، به خبرنگار ایلنا گفت: فکر میکردیم بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کشور، مشکلِ بیمه کارگران حل شود و بازرسیهای غیرموجه سازمان برای قطع بیمه کارگران به پایان برسد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که بازرسیها به قوت خود باقیست و در مواردی جدید در جریان این بازرسیها به کارگران ساختمانی توهین شده است.
تیموری گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در رفتاری دور از شأن، اقدام به بازرسی از محل اشتغال کارگران میکند و بازرسان فرم را جلو سینه کارگر نگه میدارند و از آنها در همان حالت عکس میگیرند.
این فعال کارگری توضیح داد: متأسفانه مدتی است بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در بازرسیهای دورهایِ خود، پس از پُر کردن فرم بازرسی و گرفتن امضا و اثر انگشت در زیر برگه در اقدامی نامتعارف و دور از شأن، برگه را به کارگر میدهند تا آن را مقابلِ سینه خود نگه دارند و در همان حال از آنها عکس میگیرند و چنانچه کسی این کار را انجام ندهد عنوان میکنند که بازرسی وی تأیید نخواهد شد و بیمه وی قطع میشود.
تیموری گفت: این اقدام باعث اعتراض شدید کارگران ساختمانی شده است. قطع مکرر بیمه کارگران ساختمانی، صدور بخشنامههایی برای توجیه این وضعیت و حالا هم این قبیل رفتارهای توهینآمیز، دیگر غیرقابل قبول است و ما به عنوان فعالان این حوزه نارضایتیِ خود را از هر آنچه تا به امروز بر سر کارگران ساختمانی آوردهاند، اعلام میکنیم.
این فعال کارگری افزود: آقای سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، چگونه اجازه میدهد شعبات با چنین رفتارهای زشت و دور از شأنبا شرکای اجتماعی و نیز سهامداران خود برخورد کنند؟ اگر سازمان به بازرسان خود اعتماد ندارد به فکر راهکار دیگری برای نظارت بر آنها باشد، نه اینکه اوضاع را هر روز بر کارگران ساختمانی سختتر کند.
تیموری گفت: برای مدتی ادعا میکردند باید قانون تصویب شود تا مشکل کارگران حل شود، قانون تصویب شد اما این اتفاق نیفتاد. در دورهی جدید گفتند شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی تدوین شود و حل مشکل کارگران را به اجرای شیوهنامه موکول کردند، در حالیکه طبق قانون، کارگران ساختمانی باید همگی بیمه شوند، سهمیهبندی برای بیمه آنها معنا ندارد و حالا که منابع بیمه این کارگران با اصلاحیه ماده ۵ بالا رفته دیگر توجیهی برای تداومِ این وضعیتِ نابسامان وجود ندارد.