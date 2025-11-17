برخورد سه خودرو حامل کارگران در تهران/ ۶ کارگر زن و مرد مصدوم شدند
در اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس ویک دستگاه مینی بوس حامل کارگران سه واحد صنعتی در بزرگراه همدانی تهران، شش نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، شب گذشته در اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران سه واحد صنعتی در مسیر غرب به شرق بزرگراه همدانی تهران، (قبل از سه راه سنگی)۶ کارگر زن و مرد مصدوم شدند.
از قرار معلوم؛ داخل مینیبوس ۶ سرنشین شامل پنج مرد و یک زن حضور داشتند که همگی دچار مصدومیت شده بودند. پنج نفر پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی از خودرو خارج شده بودند اما راننده مینیبوس در کابین محبوس بود.
گفته می شوددر این حادثه ۵ نفر مرد و یک نفر خانم از سرنشینان مینیبوس مجروح شدند که در نهایت به مرکز درمانی منتقل شدند اما از قرار معلوم اتوبوسها خالی از سرنشین بوده اند.