خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد سه خودرو حامل کارگران در تهران/ ۶ کارگر زن و مرد مصدوم شدند

برخورد سه خودرو حامل کارگران در تهران/ ۶ کارگر زن و مرد مصدوم شدند
کد خبر : 1715311
لینک کوتاه کپی شد.

در اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس ویک دستگاه مینی بوس حامل کارگران سه واحد صنعتی در بزرگراه همدانی تهران، شش نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، شب گذشته در اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران سه واحد صنعتی در مسیر غرب به شرق بزرگراه همدانی تهران، (قبل از سه راه سنگی)۶ کارگر زن و مرد مصدوم شدند. 

از قرار معلوم؛ داخل مینی‌بوس ۶ سرنشین شامل پنج مرد و یک زن حضور داشتند که همگی دچار مصدومیت شده بودند. پنج نفر پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی از خودرو خارج شده بودند اما راننده مینی‌بوس در کابین محبوس بود. 

گفته می شوددر این حادثه ۵ نفر مرد و یک نفر خانم از سرنشینان مینی‌بوس مجروح شدند که در نهایت به مرکز درمانی  منتقل شدند اما از قرار معلوم  اتوبوس‌ها خالی از سرنشین بوده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ