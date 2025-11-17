مدیر روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد در گفتوگو با ایلنا:
کارگران ایرانی «پل طبیعت» بیمهاند/ حقوق معوقه نداریم
شادکام تأکید کرد که هیچ کارگری در پل طبیعت حقوق معوقه ندارد و تمام کارگران ایرانی بیمه هستند، در حالی که تعداد کارگران افغانی بسیار محدود است و اینها فعلاً بیمه نمیشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار گزارشی در ارتباط با مشکلات کارگران در مجموعه پل طبیعت تهران، سیامک شادکام، مدیر روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، در گفتگو با ایلنا، درباره وضعیت این کارگران توضیح داد: ما دو گروه کارگر افغانستانی داریم و روند جایگزینی آنها در حال انجام است. تعداد این کارگران بسیار کم است؛ در مساحتی حدود ۵۶۰ هکتار تنها ۲۰ تا ۲۵ نفر هستند که نیمی از آنها مهاجر قانونیاند و بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند.
او افزود: برخی از کارگران اتباع که مدارک قانونی دارند، به دلیل مسائل کنونی بیمه نمیشوند و ما در حال جایگزینی آنها با کارگران ایرانی هستیم.
شادکام درباره حقوق معوقه گفت: هیچ کارگری در مجموعه پل طبیعت تهران حقوق معوقه ندارد. کارگران ایرانی که بیش از سه ماه در مجموعه فعالیت کرده باشند، بیمه شده و قراردادشان یکساله است.
وی تأکید کرد: تمام کارگران ایرانی بیمه هستند و پیمانکاران حقوقها را به موقع پرداخت میکنند. بنابراین هیچ حقوق معوقهای برای هیچ کارگری، چه افغانی و چه ایرانی، در این مجموعه وجود ندارد.