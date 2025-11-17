یکی از کارگران کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک در این باره به ایلنا گفت: با گذشت چندین ماه از رسانه‌ای شدن مشکلات بیمه‌ای ما، هنوز هیچ نهادی به مشکلات ما رسیدگی نکرده است.

او با بیان اینکه در حال حاضر چندین ماه حق بیمه تامین اجتماعی ما پرداخت نشده و در عین پوشش بیمه تکمیلی معلم، از خدمات آن نیز محروم هستیم، گفت: تداوم مشکلات بیمه‌ای باعث شده همکاران از چند ماه پیش برای دریافت خدمت درمانی در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی و سایر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه تکمیلی با مشکل روبرو شوند.

این کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک در ادامه با بیان اینکه چرا هیچ مسئولی پیگیر مشکلات بیمه‌ای ما کارگران نیست، اظهار کرد: سوال ما کارگران از مدیریت مجموعه این است که با توجه به اینکه کارفرما ماهیانه مبالغ قابل توجهی از حقوق حداقلی ما کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌کند و آن را به حساب شرکت بیمه گذار واریز نمی‌کند، گناه ما کارگران چیست که با آغاز فصل سرما و شیوع انواع بیماری‌ها باید مرتباً برای درمان خود و اعضای خانواده‌ از جیب هزینه کنیم؟!

