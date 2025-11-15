خبرگزاری کار ایران
روش نهایی چگونگی پرداخت کالابرگ الکترونیک این هفته ارائه می شود
کد خبر : 1714447
رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان با تاکید بر این که ​حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمت کالاها، یک اولویت مهم در دولت چهاردهم، شخص رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی است، گفت: روش نهایی چگونگی پرداخت کالابرگ الکترونیک در این هفته نهایی و به مردم ارائه و اطلاع‌رسانی می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احد رستمی» در «دهمین برنامه دقایقی با مردم؛ مصوبات و اقدامات دولت در خدمت رسانی» که با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت برگزار شد، به بررسی میزان میزان استقبال مردم از طرح‌های مختلف کالابرگ الکترونیک و ارائه یک طرح کارآمد و مورد رضایت مردم پرداخت. 

وی گفت: در حال حاضر، دغدغه اصلی، پوشش دادن افزایش قیمت کالاها از طریق افزایش اعتبار خانوارها به منظور حفظ قدرت خرید آن‌ها است؛ روش‌های مختلفی در حال بررسی است و امید است با هماهنگی با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روش نهایی در این هفته جمع‌بندی و به مردم ارائه شود. 

وی با بیان این که دولت در تلاش است تا با ارائه طرح‌های یارانه‌ای کارآمد، از خانوارها، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد، حمایت کند، تصریح کرد: رضایت و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های یارانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. 

وی در این باره توضیح داد: از سال ۱۴۰۲ تلاش‌هایی در خصوص حمایت از مردم صورت گرفت؛ در مرحله اول پیشنهاد تبدیل یارانه نقدی به یارانه اعتباری داد ه شد که تنها ۵۰۷ هزار خانواده از آن استقبال کردند؛ سپس مرحله بعدی پیشنهاد افزایش ۸۰ هزار تومانی اعتبار داده شد که مورد استقبال مردم قرار نگرفت. 

رستمی تاکید کرد: در مراحل بعدی با افزایش اعتبار به ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و افزایش جامعه هدف به ۷ دهک، استقبال چندانی از طرح صورت نگرفت. در نهایت در دولت شهید رییسی این طرح کنار گذاشته شد و به سمت اجرای طرح فجرانه رفتند. 

رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان توضیح داد: در ادامه «طرح فجرانه» جایگزین طرح‌های قبلی شد و برای ۱۱ قلم کالای اساسی (به قیمت ۷۷۰ هزار تومان) ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شد و خانواده‌ها می‌توانستند با ۵۵۰ هزار تومان آورده، این سبد کالا را خریداری کنند. 

وی افزود: این طرح در سه مرحله اجرا شد که میزان مشارکت در مراحل مختلف به ترتیب ۱۷ میلیون، ۱۵ میلیون و ۱۲ میلیون خانوار بود. 

رستمی خاطرنشان کرد: در ادامه طرحی از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد که اعتبار را به صورت مستقیم به خانوارها اختصاص داد. برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بعدی ۳۵۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شد. آورده خانوارها در این مرحله حذف شد. 

رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تاکید کرد: نظرسنجی‌های انجام شده نشان داد که این طرح رضایت مردم را جلب کرده و میزان مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم و حدود ۹۵ درصد در مراحل سوم و چهارم رسیده است. 

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نظرسنجی «ایسپا» نشان از رضایت خاطر مردم در این طرح دارد.

