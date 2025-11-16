به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران فروشگاه رفاه زنجان نسبت به‌ عدم پرداخت سه ماه حقوق و چهار ماه بیمه سال جاری خود ابراز نارضایتی کردند.

یکی از این کارگران در این خصوص گفت: حدود ۵۰ کارگر زن و مردفروشنده در ۵ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در استان زنجان فعالیت دارند که بیش ا ز ۳ ماه حقوق و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند.

او با بیان اینکه ۲۰ درصد از حقوق تیر ماه و حقوق کامل ماه‌های مرداد، شهریور، و مهرماه را طلبکاریم افزود: همه‌ی ما حداقل‌بگیر هستیم و تأخیر یک ماهه در پرداخت حقوق مشکلات بسیاری برای تأمین حداقل نیازهای زندگی‌مان ایجاد می‌کند در عین حال حق بیمه ما کارگران از اردیبهشت واریز نشده است.

این کارگر اضافه کرد: کمبود نقدینگی در فروشگاه‌های رفاه زنجان در حالی به عنوان عامل اصلی تاخیر در مطالبات کارگران عنوان می شود که هر شب یک خودرو گران قیمت در صدا وسیما برای مشتریان فروشگاه رفاه قرعه کشی و به آنها واگذار می‌شود.

