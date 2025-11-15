هویت کارگران سوختبر متوفی در حادثه دشتیاری مشخص شد/ یک سوختبر ۱۴ ساله بود
هویت سه کارگر سوختبر که در جریان حادثه تصادف در حوالی شهرستان دشتیاری جان خود را از دست دادند، مشخص شد.
به گزارش ایلنا، جانباختگان حادثه آتش سوزی برخورد دو خودرو سواری در محور جادهای دشتیاری به راسک در حدفاصل روستای «شهبیکزهی» استان سیستان و بلوچستان، سه کارگر سوختبر به اسامی «جاسم رئیسی» و «اعظم دهقانی» و «ایمان بلوچی» هستند که ایمان با ۱۴ سال سن به کار سوختبری در شهرستان دشتیاری مشغول بود.
بر اساس گزارش منابع کارگری؛ «جاسم رئیسی» و «اعظم دهقانی» به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در محل حادثه جان خود را از دست دادهاند ولی «ایمان بلوچی» بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته است.
ظهر روز پنجشنبه (۲۲ آبانماه) سه سوختبر در محور جادهای دشتیاری به راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان بر اثر حادثه برخورد دو خودرو سواری دچار حادثه مرگبار میشوند.