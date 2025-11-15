معرفی اپلیکیشن «تأمین من»

خبرگزاری کار ایران
اپلیکیشن «تأمین من»، برنامه رسمی سازمان تأمین اجتماعی است که خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی را به‌صورت غیرحضوری و در هر ساعت از شبانه‌روز در اختیار بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، از طریق اپلیکیشن تأمین من، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان می‌توانند به صورت کاملاً غیرحضوری، به ۶۰ خدمت پرکاربرد سازمان تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. 

این اپلیکیشن با محیطی ساده، کاربرپسند و امن برای انواع تلفن‌های همراه هوشمند طراحی شده و باعث کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و افزایش رضایت مخاطبان شده است. 

برای استفاده از برنامه، کاربران باید ابتدا در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی  به نشانی es. tamin.ir ثبت‌نام کرده باشند. پس از آن، ورود به اپلیکیشن با کد ملی و رمز عبور امکان‌پذیر است. 

برای نصب آخرین نسخه اپلیکیشن تأمین من و دریافت راهنمایی بیشتر به نشانی my. tamin.ir مراجعه نمایید.

 

