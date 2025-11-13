بهرهبرداری از یک سامانه پزشکی جدید در مراکز ملکی تامین اجتماعی +جزئیات
سامانه پکس متمرکز (موسوم به CPACS) در حوزه (ذخیره، بازیابی و انتقال الکترونیک) تصاویر رادیولوژی به طور همزمان در تمامی مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پیادهسازی سرویس متمرکز تصاویر پزشکی (CPACS) در چارچوب طرحهای بیستگانه تحولآفرین و توسعهای و اقدامات و برنامههای توسعهای و الکترونیکیسازی خدمات و کاهش هزینههای مراکز درمانی و بیماران و دسترسی سریع پزشکان به این اسناد محقق شده است. این سامانه با پوشش 155 مرکز سرویسدهنده و 409 مرکز سرویسگیرنده از واحدهای ملکی سازمان تأمیناجتماعی به بهرهبرداری رسید.
«سامانه پکس متمرکز - CPACS»، بستر فوقتخصصی برای انتقال (نمایش و کمکتشخیصی) تصاویر پزشکی و اسناد بالینی به سامانههای مورد استفاده در خارج از مراکز اخذ تصاویر پزشکی است. این سیستم در راستای خدمترسانی بهینه و دسترسی به پرونده سلامت بیماران راهاندازی شده است.
سامانه نرمافزاری مذکور، با قابلیت مرتبط شدن با سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)، امکان مشاهده تصاویر را برای درمانگران در تمامی واحدهای ملکی سازمان فراهم میکند.
همچنین یکپارچهسازی فرایندهای ارجاع و خدمات بالینی، امکان گزارشنویسی متمرکز به صورت برخط، امکان بهرهگیری از تصمیمیارهای هوش مصنوعی، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت تلهمدیسین و صیانت از منابع سازمانی و همچنین کاهش مخاطرات جانی بیماران، دسترسی سریع و آسان به سوابق بیماران، کاهش هزینهها و صرفهجویی در فضای فیزیکی اشغالی بیمارستانها و نیروی انسانی حوزه بایگانی مدارک پزشکی، افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات پزشکی و بهبود کیفیت خدمات درمانی و تصمیمگیری بالینی و ارتقای اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک بیماران از دیگر اهداف راهاندازی سیستم CPACS است.
سامانه CPACS در سراسر مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی سراسر کشور به بهرهبرداری رسیده است و در ادامه توسعه این طرح، اتصال بیمارستان میلاد تهران و البرز کرج به سامانه مذکور نیز در دست اقدام قرار دارد.