به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، شرکت آمازون در جدیدترین اقدام خود برای کاهش هزینه‌ها و بازطراحی ساختار مدیریتی، تصمیم دارد بیش از ۳۰ هزار موقعیت شغلی شرکتی را حذف کند. این اخراج‌ها از سه‌شنبه جاری به صورت رسمی و از طریق ایمیل به کارکنان اطلاع داده می‌شود و تقریباً تمام دپارتمان‌های اداری شرکت را دربر می‌گیرد.

منابع نزدیک به شرکت اعلام کرده‌اند که این اقدام در ادامه سیاست‌های سال‌های اخیر آمازون برای «افزایش بهره‌وری و ساده‌سازی ساختار سازمانی» انجام می‌شود. پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بیش از ۲۷ هزار نفر در بخش‌های مختلف از جمله سرویس‌های ابری (AWS)، سخت‌افزار و فروشگاه‌های آنلاین از کار برکنار شده بودند.

آمازون با بیش از ۱.۵۴ میلیون کارگر و کارمند در سراسر جهان، دومین کارفرمای بزرگ بخش خصوصی در ایالات متحده به شمار می‌رود. با این حال، بخش عمده‌ای از نیروهای این شرکت در انبارها و مراکز لجستیک فعالیت می‌کنند و نیروی اداری آن حدود ۳۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود. تمرکز تعدیل‌های جدید بر این بخش‌ها نشان می‌دهد که شرکت در پی کاهش هزینه‌های مدیریتی و تمرکز بر خودکارسازی (اتوماسیون) است.

بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز، آمازون در چارچوب یک برنامه‌ی بلندمدت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۳ حدود ۶۰۰ هزار شغل انسانی را با ربات‌ها و سیستم‌های خودکار جایگزین کند. این طرح که با هدف صرفه‌جویی سالانه ۱۲ میلیارد دلار طراحی شده، می‌تواند ساختار اشتغال در این شرکت را به‌طور بنیادین دگرگون کند.

در واکنش به انتقادها، اندی جسی، مدیرعامل آمازون، اعلام کرده است که این تصمیم‌ها با هدف «افزایش تمرکز و چابکی سازمانی» اتخاذ شده و نباید تنها به گسترش هوش مصنوعی نسبت داده شود. با این حال، تحلیلگران بازار کار معتقدند که رشد فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک، به‌طور مستقیم امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را در صنایع بزرگ تهدید می‌کند.

برخی کارشناسان حوزه کار می‌گویند در حالی‌که شرکت‌های فناوری از تحول دیجیتال به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر یاد می‌کنند، پیامدهای اجتماعی و انسانی این روند از افزایش بیکاری تا تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کارروزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

تحلیل نهایی

اخراج گسترده در آمازون، نمونه‌ای از روند فزاینده‌ی اتوماسیون در اقتصاد دیجیتال است؛ روندی که در ظاهر با شعار بهره‌وری و نوآوری پیش می‌رود، اما در عمل، به تمرکز بیشتر سود در دست سرمایه‌داران و کاهش امنیت شغلی کارگران منتهی می‌شود. این تحولات بار دیگر تضاد میان سرمایه و نیروی کار را در صنایع جهانی برجسته کرده است.

