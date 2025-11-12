مدیر کل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ایجاد سابقه بیمه فقط در بستر قانونی و براساس مقررات ممکن است، گفت: افرادی که دراین زمینه به استناد گواهی‌های خلاف واقع یا توسل به عناوین تقلبی، استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی را به نفع خود یا خانواده یا شخص دیگری فراهم کنند، به جزای نقدی تا حبس محکوم خواهند شد.

بشیر عمرانی افزود: با توجه به قوانین و مقررات موجود، ایجاد سوابق بیمه ای افراد تنها از طریق قانونی و مقررات مربوطه امکان پذیر است و به هیچ عنوان امکان ایجاد سوابق خارج از مراتب فوق امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی هرکسی به استناد و گواهی های خلاف واقع یا توسل به عناوین تقلبی از مزایای قانون تامین اجتماعی به نفع خود یا خانواده یا شخص دیگری استفاده کند به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر خسارت وارده به سازمان تامین اجتماعی محکوم خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین در صورت تکرار این عمل به حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از کارگاه ها در قالب برخی از قراردادها یا با تعهد و امضا گرفتن از فرد، وی را بدون پوشش بیمه به کار می گیرند، آیا این کار مجاز است ؟ گفت: با توجه به قوانین آمره تامین اجتماعی و مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند مشمول قانون مذکور بوده و کارفرما مکلف است حق بیمه آنها را پرداخت کند و این موضوع به هیچ عنوان با تعهد و یا رضایت طرفین قابل تغییر نیست.

بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تامین‌اجتماعی، همه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده ۳۶ همین قانون مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌ شده به سازمان است.

وی ادامه داد: همچنین در فرایند بازرسی های کارگاهی سازمان تامین اجتماعی در صورت مشاهده و ثبت اطلاعات کارکنان کارگاه توسط بازرسین سازمان سوابق مربوطه پس از طی مراحل قانونی محاسبه و تخصیص می یابد، ضمن اینکه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و متقاضیان پرداخت بیمه اختیاری نیز می توانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه نسبت به ایجاد سوابق پرداخت حق بیمه برای خود اقدام کنند.

عمرانی افزود: این سازمان از سال ۱۴۰۳ در راستای احقاق حقوق بیمه شدگان و جلوگیری از فرار بیمه ای کارفرمایان و همچنین واقعی سازی دستمزدهای مبنای پرداخت حق بیمه و صحت عنوان شغلی درج شده در لیست های پرداخت حق بیمه ماهیانه پیامک اطلاع رسانی اقلام سابقه شامل میزان کارکرد، دستمزد و عنوان شغلی بیمه شدگان به آنها ارسال می کند.

وی تاکید کرد: در صورت وجود مغایرت، بیمه شدگان با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی یا شعب اطلاع رسانی کنند تا پیگیری های لازم از سوی سازمان جهت اصلاحات صورت گیرد.