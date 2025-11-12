رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم مطرح کرد؛
انتقاد از بیاطلاعی فعالان کارگری از سفر مدیر عامل تامین اجتماعی به قم
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، از سفر بدون اطلاع اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به قم و نادیده گرفتن تشکلهای صنفی و شرکای اجتماعی انتقاد کرد.
داوود کشوری با انتقاد از بیاطلاعی فعالان کارگری از سفر مدیر عامل تامین اجتماعی به قم برای حضور در اجلاس شهرداران کشور به خبرنگار ایلنا گفت: روز دوشنبه شاهد سفر یک روزه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به قم برای شرکت در اجلاس شهرداران سراسر کشور و دیدار با استاندار و بازدید از چند شعب بیمهای و درمانی بودیم، اما این سفر چراغ خاموش بود ومدیرعامل بزرگترین نهاد بیمهای کشور، بدون هیچگونه اطلاعرسانی و هماهنگی وارد قم شد؛ تشکلهای کارگری و کارفرمایی در جریان این سفر قرار نگرفتهاند.
او گفت: پیش از این، تشکلهای کارگری و کارفرمایی به دنبال موقعیتی بودند که از نزدیک مشکلاتشان را با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کنند اما این موقعیت از دست رفت.
به گفته وی؛ بیتوجهی به تشکلهای صنفی و شرکای اجتماعی، بیاحترامی آشکار به نهادهایی است که نماینده کارگران واقعی این استان هستند.
کشوری افزود: مگر میتوان درباره مسائل بیمهای و معیشتی کارگران سخن گفت، اما صدای نمایندگان قانونی آنان را نادیده گرفت؟ این رفتار نهتنها خلاف شأن مدیریتی است، بلکه نشان از فاصلهی عمیق مدیران با واقعیتهای میدانی جامعه کارگری دارد.
وی بر لزومِ تعامل میان فعالان کارگری با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت؛ ما از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم به جای حرکتهای پنهانی و نمایشی، با صداقت و شفافیت در میان کارگران و تشکلهای قانونی حاضر شود و پاسخگوی مشکلات واقعی آنان باشد.