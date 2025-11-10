به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در این نشست، مبنای تحلیل درست و دقیق بازار کار را اطلاعات شفاف و مشخص دانست و گفت: اصلاح عناوین شغلی با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای داده‌های ثبتی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: داده‌های شفاف و کارشناسی، زمینه‌ساز و مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان بازار کار ایران در وزارت کار در دولت چهاردهم است.

«سید مالک حسینی» در این آیین، ضمن تشریح همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: مبنای اجرای سامانه جستجوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوان‌های شغلی شفاف و مشخص است.

حسینی تأکید کرد: محور اصلی این همکاری، تبادل داده‌های آماری بازار کار و اجماع نظرات کارشناسی با هدف اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

«غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران در این نشست گفت: هدف اصلی این مرکز، ارائه شفاف و دقیق واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

وی افزود: برای تدوین گزارش‌های آماری، کارگروه‌های تعاملی برای رسیدن به شاخص‌های کارشناسی و شفاف با دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود.

گودرزی از اجرای سرشماری مسکن و نفوس در سال آینده با محوریت آمار ثبتی مبنا خبر داد.

وی گفت: در این سرشماری ملی، اطلاعات اشتغال و بازار کار ایران، معلولیت، ناتوانی و وضعیت سالمندی نیز تهیه، تحلیل و گزارش خواهد شد.

«سید جواد رضوی»، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه آماری ارائه کرد و گفت: فهرست آمارهای رسمی وزارت کار در ۳۴ عنوان و مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تدوین و به‌روزرسانی شد.

وی افزود: شاخص‌های کلیدی بازار کار (۱۸ شاخص) و آمارهای نیروی کار (۴۰ جدول) از سال ۱۳۸۴ الی ۱۴۰۳ به‌روزرسانی و برای دسترسی عموم مردم بارگذاری و منتشر شد.

آئین امضای تفاهم نامه همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران و موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه برگزار و به امضای، «غلامرضا گودرزی» » رئیس مرکز آمار ایران، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «ابراهیم صادقی فر» رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی رسید.

انتهای پیام/