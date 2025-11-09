تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض بهعدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۱۸ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در تبریز، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، گیلان، مریوان، زنجان، بیجار، کرمان و برخی دیگر از شهرها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات ایران تاکنون در اعتراض بهعدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی بیش از صد تجمع برگزار کردهاند.
بازنشستگان ۱۸ آبان را روز سیاه مخابرات میدانند و میگویند بعد از واگذاری شرکتِ مخابرات، کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت بسیاری از حقوق و مزایای خود را از دست دادهاند.