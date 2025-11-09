خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!
کد خبر : 1711580
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۱۸ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در تبریز، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، گیلان، مریوان، زنجان، بیجار، کرمان و برخی دیگر از شهرها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند. 

بازنشستگان مخابرات ایران تاکنون در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی بیش از صد تجمع برگزار کرده‌اند. 

بازنشستگان ۱۸ آبان را روز سیاه مخابرات می‌دانند و می‌گویند بعد از واگذاری شرکتِ مخابرات، کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت بسیاری از حقوق و مزایای خود را از دست داده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ