تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۱۸ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در تبریز، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، گیلان، مریوان، زنجان، بیجار، کرمان و برخی دیگر از شهرها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات ایران تاکنون در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی بیش از صد تجمع برگزار کرده‌اند.

بازنشستگان ۱۸ آبان را روز سیاه مخابرات می‌دانند و می‌گویند بعد از واگذاری شرکتِ مخابرات، کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت بسیاری از حقوق و مزایای خود را از دست داده‌اند.

