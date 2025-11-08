معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
سهجانبهگرایی باید مبنای تصمیمگیریها باشد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اصل سهجانبهگرایی گفت: گفتوگو و همنظری میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیمگیریها باشد تا سیاستهای حوزه کار به شکل عادلانه و واقعبینانه اجرا شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پروانه رضایی بختیاری» در نشست صمیمانه با کارکنان حوزه روابط کار و نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی در گیلان، مهمترین موضوعات حوزه روابط کار از جمله چالشهای بازار کار، تقویت تشکلها، حفظ امنیت شغلی و ضرورت اجرای اصول سهجانبهگرایی میان دولت، کارگر و کارفرما را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در این نشست بر تقویت شوراهای اسلامی کار، حفظ اصل سهجانبهگرایی و لزوم همنظری میان نهادهای مرتبط تأکید کرد.
رضایی بختیاری با بیان این که تقویت بنگاههای اقتصادی به اشتغال پایدار کمک میکند، اظهار کرد: ما باید از کار و کارگاه حمایت کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت احصا و جمعبندی پیشنهادهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و گفت: پیشنهادهای مطرحشده در این نشست برای جمعبندی و ارائه به شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی مستندسازی خواهد شد. هدف ما این است که تصمیمها با اجماع و نظر همه استانها اتخاذ شود.
وی با بیان این که حل مسائل حوزه روابط کار نیازمند نگاه منصفانه و تصمیمهای منطقی است، افزود: نباید با تصمیمهای احساسی باعث تعطیلی کارگاهها یا فشار مضاعف بر کارگران شد. هر دو طرف باید احساس کنند که عدالت برقرار است.
در این نشست، هر یک از کارکنان حوزه روابط کار و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند.
معاون روابط کار نیز ضمن پاسخگویی به مسائل مطرحشده، از حاضران خواست پیشنهادات و درخواستهای خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند تا در تصمیمگیریها و پیگیریهای آتی مورد توجه و اعمال قرار گیرد.