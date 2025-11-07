وزیر کار: امسال ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه شد

به گزارش ایلنا، احمد میدری روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: کشور در حوزه انرژی و دیگر حوزه ها با مسائل جدی روبرست ولی خوشبختانه این مسائل غیرقابل حل نیستند. کمبود برق، گاز و آب بدلیل مصرف بی رویه، سیاست های نادرست و اقدامات شتابزده اتفاق افتاده است و می توان با سیاست های صحیح این مشکلات را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی ظرفیت های انسانی و جغرافیایی، استان مرکزی را به قطب صنعت تبدیل کرده است، افزود: تمام تلاش دولت این است که بر این ناترازی ها غلبه کنیم. بیشتر این مسائلی که امروز با آنها درگیر هستیم، مسائل خاص ایران نیست. با برخی از این مشکلات، به دلیل برخی از تحولات جمعیتی، دیرتر مواجه شدیم مثل صندوق های بازنشستگی و مشکلات حوزه سازمان تامین اجتماعی که یک مرتبه با انبوهی از جمعیت بازنشسته مواجه شدیم.

میدری تصریح کرد: امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است. درک این مسائل توسط مسئولان و مدیران کمک می کند که واقعیات و وجوه مشکلات در جامعه درک شود و آنها را انتقال دهیم و مردم با تحولاتی که دنبال می شود همراهی کنند. به عقیده رئیس جمهور، در موضوع سخت و زیان آور، این رویه درست نیست که افراد در سنین حدود ۵۰ سال بازنشسته شوند و به سراغ شغل دیگر می روند و فرصت های اشتغال را از جوانان سلب می کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند، افزود: اصلاحات خوبی در دولت و مجلس دنبال خواهد شد با این رویکرد که در جریان خدمت منافع بلندمدت مردم را در نظر بگیریم. در همه حوزه ها از جمله درمان اتلاف منابع گسترده ای داریم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به لحاظ نیروی انسانی، ویژه است و می تواند پیشگام باشد، به آغاز عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در مامونیه شهرستان زرندیه استان مرکزی، اشاره کرد و افزود: هر کارفرمایی که در ساخت مسکن کارگری مشارکت داشته و ۲۰ درصد هزینه ها را متقبل شود از زمین منتفع می شود و در استان مرکزی بخش خصوصی در این حوزه پیشگام کشور است.

میدری در پایان گفت: در حوزه نیروگاه خورشیدی برنامه ریزی استان مرکزی به مانند دیگر استان ها نیست بلکه روندی ویژه را دنبال می کند و حتما در دیگر حوزه ها نیز پیشرو خواهد بود و قطعا با هم افزایی می توان مشکلاتی که مردم دارند را کنار بزنیم تا وضعیت معیشتی بهبود یابد.

