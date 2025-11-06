با حضور وزیر کار:
ساخت ۸۱۰ واحد مسکن کارگری شهرستان زرندیه
عملیات ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه استان مرکزی با حضور «احمد میدری» وزیر کار، «مهدی زندیهوکیلی» استاندار مرکزی و «محمد سبزی » نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس آغاز شد.
به گزارش ایلنا، با حضور احمد میدری، با برنامهریزی وزیر کار دولت چهاردهم، اختصاص ۴۵۰ قطعه زمین برای آماده سازی و ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه براساس تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی اجرایی شد.
گفتنی است ویژگی اصلی پروژه های مسکن کارگری مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن برای کارگران مجموعه های خود است.
شرکت های اتحاد لنت، پیشگامان کاغذ ، لیکا و فولاد هیبرید در ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه استان مرکزی مشارکت دارند.