ساخت ۸۱۰ واحد مسکن کارگری شهرستان زرندیه

به گزارش ایلنا، با حضور احمد میدری، با برنامه‌ریزی وزیر کار دولت چهاردهم، اختصاص ۴۵۰ قطعه زمین برای آماده سازی و ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه براساس تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی اجرایی شد‌.

گفتنی است ویژگی اصلی پروژه های مسکن کارگری مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن برای کارگران مجموعه های خود است.

شرکت های اتحاد لنت، پیشگامان کاغذ ، لیکا و فولاد هیبرید در ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه استان مرکزی مشارکت دارند.

