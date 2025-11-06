خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر کار:

ساخت ۸۱۰ واحد مسکن کارگری شهرستان زرندیه

عملیات ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه استان مرکزی با حضور «احمد میدری» وزیر کار، «مهدی زندیه‌وکیلی» استاندار مرکزی و «محمد سبزی » نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس آغاز شد.

به گزارش ایلنا، با حضور احمد میدری، با برنامه‌ریزی وزیر کار دولت چهاردهم،  اختصاص ۴۵۰ قطعه زمین برای آماده سازی و ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه براساس تفاهم نامه همکاری  وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی اجرایی شد‌. 

گفتنی است ویژگی اصلی پروژه های مسکن کارگری مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن برای کارگران مجموعه های خود است.

شرکت های اتحاد لنت، پیشگامان کاغذ ، لیکا و فولاد هیبرید در ساخت ۸۱۰ واحد مسکونی مسکن کارگری شهرستان زرندیه استان مرکزی مشارکت دارند.

 

