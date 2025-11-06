خبرگزاری کار ایران
بار بازی‌های لوکس بر دوش کارگران مهاجر؛

اعتراضات در نیوکمپ اسپانیا به دلیل اخراج کارگران آغاز شد

صدها کارگر ساختمانی اسپانیایی در اعتراض به احتمال اخراج بیش از ۵۰ کارگر ورزشگاه نیوکمپ، تجمع کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بارسا بلاگرینس، صبح روز چهارشنبه، صدها کارگر ساختمانی در اعتراض به اخراج قریب الوقوع بیش از ۵۰ نفر از همکاران خود که در ساخت و نگهداری ورزشگاه نیوکمپ بارسلونای اسپانیا مشارکت داشتند، در بیرون از ورزشگاه نیوکمپ تجمع کردند. 

طبق گزارش اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا (CCOO)، که این تجمع را سازماندهی کرده، بسیاری از کارمندان آسیب‌دیده در «وضعیت شغلی نامنظم» قرار دارند. 

کارلوس دل باریو، رئیس اتحادیه CCOO در ایالت کاتالونیای اسپانیا، گفت: «کارگران در برخی موارد بیش از یک سال است که دوازده ساعت در روز و گاه هفت روز در هفته کار می‌کنند.» 

وی افزود: کارگران «مدارک و قراردادهای قانونی ندارند» و «مهاجرانی که میان کارگران حضور دارند با هدف مجبور کردن آن‌ها به بازگشت به کشور مبدا خود اخراج می‌شوند». 

این اتحادیه خواستار آن است که پرسنل آسیب‌دیده با روندی قانونی دارای قراردادی صحیح شوند و همچنین دستمزدهای معوق و نامنظم آنان به طور مداوم و با رعایت قانون پرداخت شود؛ باید دولت اسپانیا «مکانیسمی را در چارچوب مقررات مهاجرتی که امکان تنظیم موارد همکاری با مشورت تشکل‌های کارگری را فراهم کرده» فعال کند. 

انتظار می‌رود اولین بازی رسمی بازگشت بارسلونا به نیوکمپ در تاریخ ۲۲ نوامبر مقابل اتلتیک بیلبائو، پس از پیروزی ۳-۱ اخیر بارسلونا مقابل باشگاه اِلچه، برگزار شود. این باشگاه امیدوار است از مقامات محلی مجوز حضور ۴۵۰۰۰ تماشاگر را برای بازی افتتاحیه دریافت کند، در حالی که بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا ممکن است تا ماه ژانویه در ورزشگاه ادامه یابد.

 

