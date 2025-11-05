در نامهای خطاب به مسئولان منتشر شد:
پاسخ انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی به تمام لابیها علیه طرح بیمه
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم در نامهای خطاب به رئیس کمیسیون عمران مجلس که موضوع بیمه رانندگان را در دست بررسی دارد، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکل بیمه میلیونها راننده فعال سکوها شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم در پاسخی به ایرادات مطرح شده در کمیسیون عمران مجلس و برخی رسانههای همسو با پلتفرمها و سکوهای اینترنتی مسافربری و باربری، نامهای خطاب به اعضای کمیسیون، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارسال و منتشر کرده که نسخهای از آن به دست خبرگزاری ایلنا نیز رسیده است.
در این نامه در پاسخ به ایراد مربوط به سامانه سماس وزارت کشور در خصوص رانندگان و تعداد آنها بیان شده است: اتکا به سامانه سماس برای تصمیمگیری پیرامون بیمه تامین اجتماعی رانندگان کافی نیست.
ضمن اینکه نویسندگان نامه در پاسخ به ایراد مربوط به احتمال قطع بیمه رانندگان مستمریبگیر یا دارای شغل مجزای دارای حق بیمه، پاسخ دادند: باتوجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، مستمری رانندگان بازنشسته این سکوها و بیمه شاغلانی که رانندگی ذیل سکوها شغل دوم آنهاست، قطع نخواهد شد.
در این نامه در پاسخ به اظهارنظری مبنی بر اینکه «نباید حق بیمه از رانندگانی که شغل پارهوقتشان رانندگی برای سکوهاست کسر شود» جواب دادند: کسر حق بیمه از رانندگانی که به عنوان شغل دوم وارد این پلتفرمها شدند، امری ضروری است زیرا هزینه اجتماعی این عزیزان به نفع رانندگان دائم تمام میشود و هم اینکه اولویت تنظیم این قانون، رانندگان دائم است. ضمن اینکه این اقدام موجب ساماندهی و ثبات در این شکل از اشتغال در کشور میشود.
طی این نامه دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم تاکید کرده است: این ایراد که ممکن است سرنوشت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی تبدیل شود درست نیست. مجلس و انجمنهای صنفی دو بازوی مردم نهاد مهم هستند که بخش بزرگی از نظارت بر اجرای صحیح بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسیهای اینترنتی و صحتسنجی و بازرسی و شناسایی رانندگان فعال را در دستور کار قرار میدهند تا از کارشکنی و اختلال در این فرآیند جلوگیری شود.