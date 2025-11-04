در کارزاری مطرح شد؛
بازنشستگان تأمین اجتماعی: عیدی ما باید کارگری باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تأمین اجتماعی در کارزاری خواستار محاسبه عیدی بر مبنای عیدی کارگران شاغل شدند.
در متن این کارزار آمده: «بازنشستگان تأمین اجتماعی سالها با تلاش و زحمت، چرخ تولید کشور را به حرکت درآوردند و امروز انتظار دارند همانند دوران اشتغال، از عدالت در پرداختها برخوردار باشند. با وجود آنکه کارگران شاغل مشمول قانون کار، عیدی خود را بر اساس دو تا سه برابر حداقل حقوق سالانه دریافت میکنند، اما عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان بهصورت مبلغ ثابت و غیرمنصفانه پرداخت میشود؛ موضوعی که با اصول عدالت بیمهای و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی در تضاد است.
در ادامه این کارزار آمده: «ما بازنشستگان و فرزندان این جامعه زحمتکش، خواهان آن هستیم که: مبنای محاسبه عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند کارگران شاغل تحت پوشش قانون کار تعیین گردد. سازمان تأمین اجتماعی و دولت در تدوین بودجه سالیانه، این اصلاح را در دستور کار قرار دهند.»