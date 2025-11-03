خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران کشتارگاه ماکیان الوان به معوقات مزدی چندماهه

اعتراض کارگران کشتارگاه ماکیان الوان به معوقات مزدی چندماهه
کارگران کشتارگاه تهران ماکیان الوان نسبت به معوقات

به گزارش خبرنگار ایلنا و طبق گزارشات رسیده از منابع کارگری، شب گذشته کارگران شیفت شب مجتمع صنایع غذایی « تهران ماکیان الوان» در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه، دست از کار کشیدند.

این کشتارگاه که در جاده خاوران، قاسم‌آباد تهرانچی، واقع شده، یکی از کشتارگاه‌های شهرستان ری به شمار می‌آید و بیش از ۲۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند که از قرار، حدود ۴۰ نفر از آنان از کارگران مهاجر ایرانی هستند که از استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان برای کار آمده‌اند. 

کارگران معترض این مجموعه می‌گویند مطالبات مزدی‌شان در سه ماه گذشته تسویه نشده است. 

گفتنی است تلاش‌های خبرنگار ایلنا برای گفت‌وگو با مدیریت و کارفرمایان این مجموعه و دریافت توضیح درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه مانده است. 

 

 

