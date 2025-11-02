خبرگزاری کار ایران
در نامه‌ کانون بازنشستگان گیلان به کانون عالی مطرح شد؛

تحمیل بیمه تکمیلی به بازنشستگان تخطی از قانون است

تحمیل بیمه تکمیلی به بازنشستگان تخطی از قانون است
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان گیلان به‌ عدم اجرای قانون الزام و خدمات ضعیف تأمین اجتماعی در زمینه درمان اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان گیلان در نامه‌ای خطاب به کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌ عدم اجرای قانون الزام و خدمات ضعیف تأمین اجتماعی در زمینه درمان اعتراض کرد.

تحمیل بیمه تکمیلی به بازنشستگان تخطی از قانون است

