در نامه کانون بازنشستگان گیلان به کانون عالی مطرح شد؛
تحمیل بیمه تکمیلی به بازنشستگان تخطی از قانون است
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان گیلان به عدم اجرای قانون الزام و خدمات ضعیف تأمین اجتماعی در زمینه درمان اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان گیلان در نامهای خطاب به کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به عدم اجرای قانون الزام و خدمات ضعیف تأمین اجتماعی در زمینه درمان اعتراض کرد.