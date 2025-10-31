خبرگزاری کار ایران
رانندگان در انتظار بیمه؛

مجلس اسیر لابی صاحبان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی شده است؟!

کد خبر : 1707304
رانندگان تاکسی های اینترنتی در انتظار تعیین تکلیف بیمه هستند.

جمعی از رانندگان تاکسی های اینترنتی در تماس با ایلنا، از تعلل در تعیین تکلیف طرح بیمه انتقاد کردند.

این رانندگان گفتند: بیش از یک سال از طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد، اما هنوز در دستور کار نهایی مجلس قرار نگرفته است. در حالی‌که هر روز راننده‌ای به‌دلیل نداشتن بیمه از کار و هزینه‌های درمان می‌ماند، جلسات مجلس با کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها بدون نتیجه مانده است.

رانندگان افزودند: صدها هزار راننده تاکسی اینترنتی هنوز بیمه بازنشستگی و درمان ندارند در حالی که به صورت تمام وقت در این پلتفرم‌ها مشغول به کار هستند. طرحی که قرار بود در مجلس نهایی شود، درگیر کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها شده است.

به گفته آنها، در حالی‌که صاحبان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با آمارسازی و فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند تصویب بیمه رانندگان را متوقف کنند، مجلس هنوز تصمیم قاطعی نگرفته است. این پرسش جدی مطرح است: نمایندگان مردم، طرف مردم‌اند یا شرکت‌هایی که سود هنگفت می‌کنند؟

 

 

 

