یک فعال صنفی کارکنان مخابرات در گفتوگو با ایلنا:
پاداشی که پول یک کیلو برنج نیست/هزینه رفاهیات کارکنان را صرف برگزاری کنفرانسهای پرهزینه نکنید!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران گفت: در حالی که برای برگزاری مأموریتهای خارجی به کشورهای مختلف مانند امارات و اسپانیا و همچنین برای برگزاری کنفرانسها در هتلهای گرانقیمت بودجههای کلان اختصاص مییابد، انتظار میرود بخشی از این هزینهها صرف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان شود.
محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: یکی از ابعاد مهم این سرمایهگذاری، توجه به سرمایه انسانی هر سازمان است تا از رهگذر آن بتوان تولیدی بهتر، بیشتر و با کیفیتتر ارائه کرد.
مظلومین افزود: متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این رویکرد در عمل برعکس دنبال میشود و سهامداران عمده و کارفرمای شرکت به جای تکریم نیروی انسانی، رفتارهایی در پیش گرفتهاند که شائبه بیتوجهی و حتی تمسخر کارکنان را در پی دارد.
وی تصریح کرد: به کارکنان شرکت روزانه تنها ۲۶ هزار تومان به عنوان کمکهزینه ناهار پرداخت میشود – رقمی که طی پنج سال گذشته تغییری نکرده است – و در مجموع ماهیانه حدود ۵۵۰ هزار تومان را شامل میشود، در شرایط تورمی کنونی، چنین پرداختی جز بیاعتنایی به معیشت همکاران چه معنایی میتواند داشته باشد؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در حالی که هزینه اجاره مسکن در شهرها به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است، پرداخت ۹۰۰ هزار تومان به عنوان کمکهزینه مسکن برای کارکنان شرکت، توهینی آشکار به زحمات و جایگاه آنان است.
مظلومین خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی شرکتهای همسطح، در مناسبتهای مختلف مبالغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به کارکنان خود پرداخت میکنند، در شرکت مخابرات ایران تنها حدود ۳۰۰ هزار تومان به عنوان پاداش پرداخت میشود که حتی پاسخگوی هزینه خرید یک کیلو برنج مرغوب نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران تأکید کرد: سهامداران عمده شرکت باید نسبت به این وضعیت بازنگری کنند و برای منابع انسانی شرکت اهمیت بیشتری قائل شوند. در صورت تکریم واقعی کارکنان، نتیجه آن در ارتقای بهرهوری و پیشرفت شرکت بهمراتب مؤثرتر از برگزاری چند کنفرانس پرهزینه خواهد بود.