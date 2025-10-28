مرگ یک کارگر راهسازی بر اثر برخورد با غلطک
یک کارگر در پروژه راهسازی به علت برخورد با دستگاه غلطک جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری گفت: یک کارگر حین کار در پروژه راهسازی در محور جادهای سقز به بوکان در استان کردستان، به دلیل برخورد با غلطک جان باخت.
وی افزود: علت این حادثه بهطور دقیق مشخص نیست اما همکاران این کارگر، میگویند روز گذشته حین کار در یک پروژه راهسازی، این کارگر با هویت «صابر گلمحمدی » حدودا ۵۲ساله اهل سقز در مسیر تردد یک دستگاه غلطک قرار گرفت و بر اثر برخورد با آن فوت کرد.
وی افزود: راننده غلطک در حالت دنده عقب بوده که به صورت غیر عمد با آقای صابر گلمحمدی که در حال استراحت بود، برخورد کرد.