مرگ یک کارگر راهسازی بر اثر برخورد با غلطک

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری گفت: یک کارگر حین کار در پروژه راهسازی در محور جاده‌ای سقز به بوکان در استان کردستان، به دلیل برخورد با غلطک جان باخت.

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما همکاران این کارگر، می‌گویند روز گذشته حین کار در یک پروژه راهسازی، این کارگر با هویت «صابر گلمحمدی » حدودا ۵۲ساله اهل سقز در مسیر تردد یک دستگاه غلطک قرار گرفت و بر اثر برخورد با آن فوت کرد.

وی افزود: راننده غلطک در حالت دنده عقب بوده که به صورت غیر عمد با آقای صابر گلمحمدی که در حال استراحت بود، برخورد کرد.

انتهای پیام/