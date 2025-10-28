خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر راهسازی بر اثر برخورد با غلطک

مرگ یک کارگر راهسازی بر اثر برخورد با غلطک
کد خبر : 1706037
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر در پروژه راهسازی به علت برخورد با دستگاه غلطک جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری گفت: یک کارگر حین کار در پروژه راهسازی در محور جاده‌ای سقز به بوکان در استان کردستان، به دلیل برخورد با غلطک جان باخت. 

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما همکاران این کارگر، می‌گویند روز گذشته حین کار در یک پروژه راهسازی، این کارگر با هویت «صابر گلمحمدی » حدودا ۵۲ساله اهل سقز در مسیر تردد یک دستگاه غلطک قرار گرفت و بر اثر برخورد با آن فوت کرد. 

وی افزود: راننده غلطک در حالت دنده عقب بوده که به صورت غیر عمد با آقای صابر گلمحمدی که در حال استراحت بود، برخورد کرد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ