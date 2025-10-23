رایزنی مدیران سازمان امور مالیاتی و انجمن صنفی کارفرمایان برای حل مساله مالیات تولیدکنندگان

به گزارش ایلنا، جمعی از اعضای کانون عالی کارفرمایی ایران با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دیدار کردند.

اعضای هیئت‌مدیره، هیئت بازرسان و مدیران ارشد این کانون در نشستی با سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، راهکارهای ارتقای تعامل میان جامعه کارفرمایی و نظام مالیاتی را بررسی کردند.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی در فرآیندهای مالیاتی، تقویت عدالت مالیاتی، شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌ها تأکید کردند. همچنین موضوعاتی همچون بهبود دسترسی به سامانه‌های هوشمند، کاهش مراجعات حضوری، بازنگری در فرایندهای ممیزی و رعایت حقوق مودیان مالیاتی به عنوان محورهای اصلی گفت‌وگو مطرح شد.

اعضای کانون عالی کارفرمایی ایران در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از چالش‌های فعالان اقتصادی، بر لزوم گفت‌وگوی مستمر و شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک میان سازمان امور مالیاتی و تشکل‌های کارفرمایی تأکید کردند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بنگاه‌های تولیدی انجام گیرد.

در پایان نشست، طرفین با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی و همکاری متقابل در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل محیط کسب‌وکار، توافق کردند که نشست‌های تخصصی مشترک به‌صورت منظم برگزار شود تا روند اصلاح ساختارها و رفع موانع اجرایی در چارچوب قانون و با محوریت تعامل سازنده تداوم یابد.

