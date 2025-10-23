به گزارش ایلنا، در نشست هم اندیشی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان مازندران به همراه مسئولان ادارات کار و تامین اجتماعی شهرستان‌های چالوس، نوشهر و کلاردشت، نماینده این شهرها در مجلس تاکید کرد: درشرایط سخت کنونی معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان جزو اولویت‌های مهم مجلس است.

پولادی با استقبال از راه اندازی خانه کارگر درغرب مازندران تاکید کرد: نهادهای کارگری و بازنشستگی و خانه کارگر می‌توانند صدای کارگران و بازنشستگان و رابطان این عزیزان با دولت و مجلس باشند. وی ازمدیریت سازمان تامین اجتماعی حمایت و خواهان اجرای قانون و پرداخت ۱۸۵همت رد دیون به سازمان، جهت خدمات دهی بهتر به بیمه‌شدگان و بازنشستگان شد

دراین نشست هم اندیشی، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر و مسئول کانون بازنشستگان مازندران، در سخنان خود ضمن اشاره به شرایط سخت معاش کارگران و بازنشستگان و عدم همخوانی دستمزد آنان با تورم و گرانی‌های سرسام‌آور گفت: از مجلس و دولت محترم انتظار داریم کارگران و بازنشستگان را به طور جدی حمایت کنند.

این فعال کارگری از عملکرد دولت دربرابر تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرده و گفت؛ در فضای مجازی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی وتامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری وبازنشستگی را مورد انتقادهای هدفمند قرار داده و صحبت از استیضاح وزیر کار می‌کنند و عملکرد مدیریت تامین اجتماعی را زیرسوال می‌برند؛ سوال من از منتقدان وزارت کار و تامین اجتماعی این است که چرا دولت را بازخواست نمی‌کنند؛ دولت بیش از هزار همت به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد، چرا مطالبات تامین اجتماعی را حتی به صورت قطره چکانی پرداخت نمی‌کند؛ امسال قراربوده بیش از ۱۸۵هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب ردیون پرداخت گردد؛ آیا چنین موضوعی اتفاق افتاده؟ خیر! ظرف ۶ ماه گذشته با وجود کسر حق بیمه تکمیلی درمان از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ یک ریال به شرکتِ آتیه سازان حافظ پرداخت نشده است و این شرکت درانجام تعهدات درمانی خود، باانتقادات مواجه و سبب ناآرامی درکشورشده است.

همچنین در دیدار تشکل‌ها و نمایندگان کارگران و بازنشستگان استان مازندران با نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار درمجلس؛ برحمایت مجلس و دولت از کارگران و پیشکسوتان تولید و حل مشکلات عدیده اشان تاکید شد.

باقرزاده نماینده بابلسرو فریدونکنار ضمن تاکید بر پشتیبانی مجلس از حقوق کارگران و بازنشستگان؛ اولویت منتخبان ملت را درمان و معاش مردم و جامعه کارگری و بازنشستگان عنوان کرد و گفت: افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با توجه به تورم؛ واگذاری کالا برگ مواد غذایی و پرداخت دیون سنگین دولت به تامین اجتماعی، مهمترین دغدغه‌های مجلس و نمایندگان است.

