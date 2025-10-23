واریز یارانه مهرماه/ یارانه یک میلیون و ۴۲۸ هزار نفر قطع شد

به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی مهر ماه دهک‌های چهارم تا نهم به مبلغ هر نفر ۴۰۰ هزار تومان به حساب ۱۴ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرست خانوار و قابل برداشت بودن آن خبر داد.

در این مرحله (۱۷۶ ام) دهک‌بندی اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۳۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند.

این در حالی است که بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر تا پایان شهریور امسال (مرحله ۱۷۵ ام) در دهک‌های چهارم تا نهم قرار داشتند و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت کردند. با این حساب طی یک ماه اخیر، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.

